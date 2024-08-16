Как подготовить ребенка к школе после летних каникул: 10 советов Светланы Ройз

Перед тем как школьники вернутся в школу после летних каникул, родителям следует обратить внимание на подготовку учеников к такому этапу. В частности, необходимо уделить время медицинским обследованиям, ведь иммунная система детей во время хронического стресса может быть уязвима. В связи с изменением нагрузки тело ребят может не выдержать уровня нагрузки.

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На этом отмечает детский и семейный психолог Светлана Ройз в Facebook. По ее словам, детям также может потребоваться время адаптации после спокойного периода летом, особенно если они находились за границей. В частности, поэтому может возникать регрессивное поведение и тревожность во время обстрелов.

Специалист советует возвращаться домой хотя бы за 3-5 дней до начала уроков.

Кроме того, родителям следует заранее продумать режим сна и пробуждение.

В то же время, потому что у детей был значительный перерыв в обучении и родителям необходимо позаботиться о подготовке и письме. В частности, можно играть в игры в слова, писать дневник или же заниматься лепкой

Также по мнению психологи, детям будет приятно получать коротенькие записочки. Таким образом им будет легче перенести тревогу из-за разлуки с родителями.

Ройз советует посетить накануне учебу школы и класса. По ее словам, детям важно почувствовать место, где они будут находиться в течение длительного времени.

Кроме того, Ройз отмечает, что в преддверии учебного года у детей может возникать много тревоги.

"У детей перед началом учебного года обычно бывает много тревоги - примут ли меня одноклассники, сохранились ли отношения, найду ли я свое место в классе. Война и стресс обостряет чувство одиночества. Дома и в школе должны создать пространство, в котором ребенку будет безопасно - проявить свои чувства, ошибаться, задавать вопросы. Это сейчас главнее знаний, которые мы хотим детям передать", – говорит психолог.

Она объясняет, что по возможности детям можно организовать встречу в онлайн-режиме. Однако если это можно сделать в учебном заведении – это также пригодится.

Из-за стресса у школьников могут возникать проблемы с запоминанием информации, чувствительностью и жалостью. Именно поэтому родителям следует время от времени напоминать детям, что учиться сложно, однако взрослые верят в их силы и уважают их опыт.

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