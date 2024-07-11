Какая медицинская справка нужна в первый класс и как получить

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Какая медицинская справка нужна в первый класс и как получить

Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, родителям нужно подготовить документы. В частности, в школу необходимо предоставить медицинскую справку формы №086/о, где отметят группу для занятий физической культурой.

Медицинские осмотры проводятся у семейных врачей или педиатров, сообщает Национальная служба здоровья Украины на официальной странице Facebook. Там также отмечают, что родители должны дать согласие на проведение обследования.

Какая медицинская справка нужна в первый класс и как получить

Кроме того, все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача. Они включают в себя сбор анамнеза, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха, осанки и плантографии.

После того, как врач проведет осмотр, он должен предоставить обобщенный вывод о состоянии здоровья, рекомендациях по физической активности, уровне физической нагрузки. В случае, если ребенку требуются дополнительные обследования, лечение, профилактические прививки, режим питания, медицинский работник предоставит дополнительные рекомендации и направления к профильным специалистам.

Какая медицинская справка нужна в первый класс и как получить

Результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действуют в течение года с даты его прохождения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что получить справку в школу станет легче.

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