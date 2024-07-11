Какая медицинская справка нужна в первый класс и как получить

Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, родителям нужно подготовить документы. В частности, в школу необходимо предоставить медицинскую справку формы №086/о, где отметят группу для занятий физической культурой.

Медицинские осмотры проводятся у семейных врачей или педиатров, сообщает Национальная служба здоровья Украины на официальной странице Facebook. Там также отмечают, что родители должны дать согласие на проведение обследования.

Кроме того, все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача. Они включают в себя сбор анамнеза, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха, осанки и плантографии.

После того, как врач проведет осмотр, он должен предоставить обобщенный вывод о состоянии здоровья, рекомендациях по физической активности, уровне физической нагрузки. В случае, если ребенку требуются дополнительные обследования, лечение, профилактические прививки, режим питания, медицинский работник предоставит дополнительные рекомендации и направления к профильным специалистам.

Результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действуют в течение года с даты его прохождения.

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