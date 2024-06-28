Получить справку в школу станет легче. Минздрав принял важное решение

Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины утвердило единую форму медицинской справки, которая выдается семейным врачом для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней. Теперь школьникам и дошкольникам не придется посещать несколько специалистов, что приведет к облегчению получения документа.

Об этом стало известно с официального сайта Минздрава. Такое решение было принято для того, чтобы избежать длинных очередей и улучшения проведения обследований врачами. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что отныне система будет ориентирована на реальные потребности каждого ребенка, а не формальные справки для учебных заведений.

"Министерство здравоохранения выступает четко против сидения в очередях летом ради получения бумажки для садика или школы, против осмотров проведенных врачами в спешке, потому что в очереди еще 50 пациентов по справкам, против массовых направлений на флюорографию только потому, что ребенку исполнилось 14, 15 , 16 или 17 лет, потому что так требует приказ. Поэтому мы отменили такие морально устаревшие нормы. В то же время строим новую систему профилактики, которая ориентирована на реальные потребности каждого ребенка, а не на формальные бумажки-справки для школы", – сказал чиновник.

Минздрав отметил, что медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 года действительны в течение года.

При обследовании семейный врач учитывает все базовые требования для зачисления в учебное заведение. В случае обнаружения отклонений или болезней специалист будет давать направление на другие обследования или к врачу-специалисту.

Кроме того, пройти досмотр можно будет в любое удобное время в течение года.

В то же время, Минздрав подчеркнул, что для получения справки у ребенка должны быть обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

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