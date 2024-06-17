Как записать ребенка в первый класс и что нужно знать родителям будущих школьников

Набор в первый класс в Украине продлился до 31 мая. Однако определенные категории будущих школьников могут быть засчитаны позже. Кроме того, у родителей есть достаточное количество времени для того, чтобы подготовить дошкольников к обучению в новом учебном учреждении.

Взрослым следует обратить внимание на определенные навыки и знания первоклассников. Интернет-издание Рmg.ua собрало советы, которых следует придерживаться взрослым.

В частности, необходимо создавать положительный образ школы при подготовке ребенка к обучению. В то же время родителям рекомендуется рассказывать будущему ученику о роли учителя и соблюдении правил в учебном учреждении.

Специалисты советуют научить детей, как здороваться с педагогами и одноклассниками. Кроме того, следует обратить внимание на распорядок дня и обсудить информацию, которую должен знать дошкольник о себе. В частности, собственное имя и фамилия, имена родителей, домашний адрес, город, страну, дату рождения.

Также стоит родители должны проверить, знают ли дети о временах года, последовательности месяцев года и днях недели, названия различных фруктов, овощей, животных и растений, элементарные правила дорожного движения.

В начале первого класса некоторые дети испытывают сложности с самостоятельной завязыванием шнурков, застегиванием и расстегиванием поясов, брюк или юбок, а также с переодеванием в спортивную форму. Взрослым следует убедиться, будущий ученик умеет это делать самостоятельно. В противном случае, лучше приобрести мальчикам или девочкам одежду без сложных застежек и шнурков.

Кроме того, необходимо подготовить ребенка к воздушным тревогам и рассказать, что делать во время них. Взрослые должны напомнить, что в школе следует следовать инструкциям учителя.

Специалисты также советуют посетить учебное заведение заранее и подготовить будущего школьника к разлуке на время уроков. Это поможет облегчить адаптацию к школьной жизни и придаст ребенку чувство безопасности во избежание страха перед учебой.

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