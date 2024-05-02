Как понять, что ребенок готов в школу. Чеклист для родителей и разъяснение психологов

Украинские родители могут подавать документы для приема детей в первый класс до 31 мая. Если малыш посещал заведение дошкольного образования, то, как правило, он обладает определенными навыками, которые пригодятся ему в школе. Однако есть взрослые, которые сомневаются в том, готовы ли мальчик или девочка, чтобы сесть за парты.

Освитория собрала советы для родителей, которые помогут подготовить ребенка к первому классу. В частности, взрослым следует обратить внимание на языково-литературные, математические и социально-эмоциональные навыки малышей. Детальнее читайте в материале.

Для того чтобы проверить уровень развития языково-литературных навыков, необходимо узнать, что умеет ребенок из определенного перечня. В частности, когда малыш точно готов к школе, он умеет рассказывать только что прочитавший текст, вспомнить события в правильной последовательности, понять указанные в тексте причины и последствия событий, ответить на вопрос, что ему понравилось или нет в тексте.

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Кроме того, будущий первоклассник должен уметь выслушать своего собеседника не перебивая, услышать вопросы и ответить на них, а также выражать свои мысли и поддержать диалог. Также готовность ребенка показывает, что он может написать свое имя, знает буквы алфавита и может подобрать рифмы к словам.

Для того чтобы определить математические навыки, стоит спросить малыша о таких понятиях, как выше-ниже и уже-шире и т.д. Также дошкольник будет знать цифры и сможет назвать вещи, которые могут быть похожими, разными, лишними, противоположными и тому подобное.

Чтобы узнать, на каком уровне у малыша находятся социальные и эмоциональные навыки, необходимо установить, умеет ли ребенок самостоятельно выбирать и отвечать на вопросы, а также объяснить, что его мотивировало сделать именно такой выбор. Также стоит учесть, может ли малыш что-то делать самостоятельно, без присутствия родителей, играть с другими детьми и как он адаптируется к новому.

Детский психолог Мария Гавирко в интервью Tvoemisto.tv рассказала, когда мальчика или девочку считают неготовыми к школе. В частности, если они настроены только на игру, не проявляют самостоятельность, неуправляемы и слишком возбудимы, им трудно сосредоточиться на задании и понять его. Также о неготовности говорит недостаточный уровень знаний об окружающем мире, невозможность сравнить предметы, серьезные нарушения речевого развития и проблемы общения со сверстниками или взрослыми.

В то же время, детский семейный психолог Светлана Ройз советует обращать внимание на то, как ребенок может выдерживать нагрузку, насколько он справляется с напряжением или разочарованием и может ли он выдержать определенное время, если не имеет персонального внимания. Об этом она рассказывает в интервью Новой украинской школе.

Специалист отмечает, что одним из признаков готовности к школе станет умение воспринимать себя частью группы и просить о помощи в коллективе. Именно это, по словам психолога, показывает уверенность малыша в том, что его поддержат.

Ройз замечает, что в значительной степени на возможность выдерживать правила влияет и режим дня. Психолог подчеркивает, что готовность к школе проявляется не просто желанием или умением читать и считать. По ее словам, это совокупность значительного количества эмоциональных, проворных, социальных, интеллектуальных признаков и компетентностей. А их развитие происходит не путем специальной подготовки на занятиях, а через среду и собственный опыт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие документы и когда необходимо подавать при наборе детей в первый класс.

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