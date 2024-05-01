Набор первого класса. Какие документы нужны и когда их подавать

В Украине прием документов в первый класс продлится до 31 мая. Согласно законодательству, каждая школа отдельно определяет дату начала набора первоклассников, но это должно произойти не позднее 1 мая. Кроме того, определенные категории школьников могут быть зачислены уже к 1 июня.

Поэтому для того, чтобы ребенка записать в учебное заведение, родителям нужно предоставить определенные документы, сообщает Освитория. О том, что нужно подготовить к приему в первый класс и когда это делать читайте дальше в материале.

Родителям нужно подготовить такие документы, чтобы ребенка включили в список потенциальных первоклассников:

Заявление родителей о зачислении ребенка в 1 класс.

Паспорт одного из родителей.

Копия и оригинал свидетельства рождения ребенка.

Медицинская справка по форме №086-1/о.

"Карта профилактических прививок" по форме № 063/о.

Копия и оригинал документа, подтверждающего место жительства ребенка.

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В регионах большинство учебных заведений ориентируется на периоды, которые советуют в руководящих учреждениях, для начала прием заявлений в первый класс. В частности, в Белой Церкви, Полтаве и Тернополе он стартовал в феврале. В Хмельницкой области родители могут начинать подавать заявления с 1 мая.

Предварительные списки на всей территории страны составят до 5 июня 2024 года. Жеребьевка на свободные места будет длиться по 10 июня. А с 11 по 15 июня состоится зачисление на свободные места по результатам жеребьевки.

Следует заметить, что дети, которые проживают на территории обслуживания школы должны быть зачислены в учебное заведение в первую очередь. Кроме того, такие же условия имеют ученики из зарегистрированных на территории семей внутренне перемещенных лиц, те, у кого в школе работают родители или учатся брат или сестра. А также все школьники, но только в случае, если их было меньше или столько же, сколько было предусмотрено мест в классе. Обычно списки детей, которых зачислили в первую очередь, становятся известны к 1 июня.

Для детей, которые не попали ни в одну школу, местные органы управления образованием должны предложить школы, где остались свободные места. Их засчитают уже в начале учебного года.

В случае, если ребенок временно находится за границей, родители могут воспользоваться возможностью поступить в государственную дистанционную школу в любом регионе Украины. Так, документы можно подать онлайн.

Если же семья планирует позже возвращаться и "забронировать" место в школе, учась на семейной или экстернатной форме, то в таком случае одному из родителей нужно предоставить документы до 18 августа. Важно также добавить заявление об избрании индивидуального обучения. Таким образом, ребенка зачислят на общих основаниях.

В случае, если ни один из родителей не может подать документы, другие варианты не предусмотрены.

Кроме того, когда руководители школ располагают информацией о том, что ребенок находится в другой стране, и там необходимо ходить в школу, то они могут предлагать не дублировать обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школу под Киевом набрали 17 первых классов.

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