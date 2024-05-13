В Харькове началось обучение в первой подземной школе: как прошел пробный день. Фото

В Харькове 13 мая началось обучение в первой подземной школе, расположенной в Индустриальном районе. К урокам приобщается 620 школьников. А с первого сентября желающих сесть за парты почти тысяча.

Пробный день в учебном заведении прошел 11 мая. Детям провели уроки по безопасности, а родители смогли увидеть, где будут учиться школьники. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Провели пробный день в первой подземной школе Харькова. С понедельника к обучению в ней приступят 620 детей. В то же время продолжаем набор учеников на новый учебный год", – написал мэр.

Он отметил, что количество желающих учиться уже значительно превышает количество имеющихся мест в безопасной школе. По словам Терехова, к началу нового учебного года в городе планируют возвести еще три таких учебных заведения в других районах.

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"Ведь пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки один на один с учителем и одноклассниками возможны только под землей", – отметил глава города.

Напомним, ранее Терехов рассказывал, что подземные школы планируется построить в каждом из девяти районов города, чтобы все школьники имели доступ к очной учебе. Таким образом в администрации планируют поощрять возвращаться домой временно выехавших граждан.

В Харькове учебный год завершится в конце мая, с июня школьники пойдут на летние каникулы. Чтобы наверстать образовательные потери, родители смогут приводить своих детей в августе на дополнительные занятия. Местные власти решили помочь ученикам подготовиться к новому учебному году, чтобы школьники могли повторить изученный материал и актуализировать знания накануне первого сентября.

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