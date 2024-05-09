Подземная школа в Харькове заработает 13 мая: как она имеет вид. Фото

Первое пробное занятие в подземной школе Харькова состоится 11 мая. А с понедельника, 13 мая, учебное заведение начнет работать.

Об этом рассказала директор городского департамента образования и науки Ольга Деменко, сообщает "Суспільне". По ее словам, в мае в учебном заведении будет учиться более 600 детей, а с первого сентября желающих сесть за парты почти тысяча.

"В мае там будет учиться более 600 детей, а с 1 сентября уже изъявили желание почти тысяча. В субботу мы сделаем пробный день, чтобы и родители увидели что и как, и дети. Проведем тоже занятия по безопасности и т.д. А с понедельника уже начнем учиться по расписанию", – сказала Деменко.

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По ее словам, учебное заведение могут посещать дети с 1 по 11 класс. В мае здесь будут обучаться ученики из 11 школ Индустриального района. Однако ходить в подземную школу могут также школьники и из других районов.

Напомним, в Харькове к началу нового учебного года планируют возвести еще три подземные школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, для строительства рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы.

Терехов сказал, что такие учебные заведения должны появиться в каждом районе города. Он отметил, что за средства субвенции из государственного бюджета одну подземную школу проектирует областная военная администрация.

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