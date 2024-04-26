Стало известно, где в Запорожье появится первая подземная школа

В Запорожье первая подземная школа появится в Кушугумской общине. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Он отметил, что безопасное заведение сможет объединить школьников сразу нескольких населённых пунктов.

Регион лично посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Чиновники проверили, как работают школы в оффлайн режиме и проходит обучение. Федоров в официальном Telegram-канале подчеркнул, что уже 1400 учеников получают образование и очно и дистанционно.

"Мы стоим на позиции возвращения детей к очному обучению. Безусловно, при условии соблюдения всех требований безопасности. Пол миллиарда на укрытие получает сегодня Запорожская область. Представлены уже проекты строительства таких укрытий, которые позволят осуществлять образование прямо в укрытиях, потому что мы знаем, какие здесь угрозы есть", – сказал Лисовой.

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В то же время Федоров отметил, что впервые за 4 года две гимназии Кушугумской общины открыли двери для детей. Глава региона уверил, что уже к 1 сентября планируется вывести на оффлайн обучение 50 тысяч школьников.

"Сегодня 50 тысяч детей на территории Запорожской области не охвачены возможностью учиться офлайн. Наша цель ясна, предоставить возможность 50 тысяч ученикам 1 сентября учиться в безопасных условиях, но офлайн", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что школьникам нравится обучение в школе. А запрос от родителей на проведение офлайн уроков превышает емкость имеющихся укрытий.

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