Школьники Запорожья будут иметь всего два месяца летних каникул. Что известно

В Запорожье учебный год в школах продлится до первого июля, поэтому дети будут иметь только два месяца летних каникул. Об этом сообщила начальник Центрального отдела образования департамента образования и науки Запорожского городского совета Виктория Кинебас.

По словам чиновницы, в июне школьники будут посещать уроки и будут проводиться консультативные занятия. Такое решение приняли в связи с длительным дистанционным образованием и невозможностью проводить полноценное обучение из-за частых воздушных тревог, сообщает информационно-аналитический портал Акцент.

"Образовательный процесс завершается с первого июля, поэтому в июне еще проводятся и консультативные занятия, и уроки. Проводится работа над восполнением образовательных потерь, потому что мы понимаем, что и дистанционная форма обучения, и воздушные тревоги не предоставляли возможности проводить уроки стопроцентно", – сказала Кинебас.

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Напомним, ученики 23 школ Запорожья учатся в смешанном формате впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров лично посетил несколько учебных заведений и сообщил, что все школьники довольны, родители спокойны, а педагоги активно работают.

Решение о посещении учебных заведений принимают только родители, ведь существуют определенные риски из-за частых обстрелов города. Несмотря на это, чиновник сообщил, что к 1 сентября 2024 года около 40 тысяч школьников будут иметь доступ к очному обучению.

Также на необходимости проведения офлайн уроков подчеркивал заместитель министра образования Михаил Винницкий. Он отметил, что у детей не только ухудшился уровень знаний в связи с дистанционным обучением, но им не хватает и социализации. Поэтому в таких городах, как Харьков, Одесса, Запорожье, Днепр и Николаев, должны создаваться подземные школы для полноценного доступа к образованию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харькове построили первую подземную школу, которая имеет 20 классных комнат и может принять 900 учеников в две смены.

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