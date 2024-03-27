В Запорожье 24 школы выйдут на очное обучение с начала полномасштабной войны. Что известно

В Запорожье ученики 24 школ смогут вернуться к обучению за партами впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Уроки будут проходить в смешанном формате и только в тех учебных заведениях, где есть укрытие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале. Он отметил, что это решение было принято по требованию родителей и после консультаций с правоохранительными органами и учителями.

"Школьников из первых 24 учебных заведений возвращаем к обучению с соблюдением всех условий безопасности и ограничений. По инициативе Запорожской ОВА, по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами, исполком Запорожского городского совета принял решение об установлении смешанного формата обучения в школах областей центра", – написал Федоров.

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Он добавил, что следующим шагом в принятии этого решения станет его утверждение на Совете обороны.

Чиновник отметил, что переход на такой формат получения образования происходит исключительно с согласия родителей, а со школьниками и педагогами будут проведены учения относительно поведения во время экстренных ситуаций.

Федоров подчеркнул, что школьное образование важно для будущего страны, однако безопасность детей должна находиться в приоритете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что часть школ Херсона может перейти на очное обучение уже с 1 сентября.

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