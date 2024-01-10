Часть школ Херсонщины может перейти на очное обучение уже с 1 сентября. Что известно

Часть школ на деоккупированной территории Херсонщины может возобновить очное обучение с 1 сентября 2024 года. Образовательные учреждения, которые смогут начать работать, должны находиться на расстоянии более 40 километров от зоны боевых действий и с соблюдением всех мер безопасности.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Александр Спиваковский изданию Мост. Он отметил, что такое предложение появилось на заседании регионального совета профессионального образования при Херсонской ОГА.

По данным управления образования Херсона в 2023 году из-за боевых действий было повреждено 110 учебных заведений, три из которых были разрушены до основания. До полномашстабного вторжения в Херсонской общине работало 59 школ, которые посещали 34 тысячи школьников и 75 детских садов с 12 тысячами дошкольников.

Напомним, возобновить офлайн-обучение с 1 сентября 2024 планируют также и в нескольких общинах Харьковщины. Там, при сохранении ситуации безопасности, в Лозовском и Красноградском районах, которые наиболее удалены от границы с Россией, школьники смогут ходить на уроки или работать в смешанном формате. Восстановить обучение планируют также 16 заведений дошкольного образования и 5 Харьковских вузов.

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Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал, что учебные заведения нуждаются еще в 2,5 тысячах укрытий. По словам главы ведомства, в настоящее время продолжаются работы по созданию новых стандартов строительства убежищ в заведениях и на них выделено 2,5 миллиарда гривен. На одно помещение нужно примерно 5 месяцев, чтобы сформировать проектно-сметную документацию.

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