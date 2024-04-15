''Иначе дети уедут вместе с родителями''. В МОН назвали цель №1 в школах Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что школы Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева должны переходить на офлайн обучение. По его словам, если этого не будет, то дети будут выезжать из этих городов вместе с родителями.

Чиновник отметил, что, несмотря на результаты исследований, которые показали ухудшение уровня знаний школьников, детям не хватает многих других навыков. В частности это касается социализации, групповой работы и презентации. Он подчеркнул, что это вызвано тем, что уже почти четыре года они учатся онлайн из-за ковида и полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом Винницкий рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Мы должны вернуть наших детей к личному общению. Это приоритет. Но, очевидно, приоритет безопасности. И поэтому собственно выходим на приоритет общеправительственный – у нас должно появиться, особенно в таких городах, как Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, Одесса нормальные подземные школы. Потому что, если мы этого не будем иметь, наши дети вместе с родителями выедут с этих территорий, а это шаг навстречу нашему врагу. Мы не можем этого позволить", – заявил чиновник.

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Напомним, предварительно в МОН подчеркнули, что украинские школьники должны посещать учебу очно, особенно в случае, если они находятся в более безопасном регионе. По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, такое решение позволит иметь детям доступ к нормальному обучению. Благодаря этому школьники будут более социализированы и лучше воспринимать учебный материал.

Он также отметил, что многие школы, находящиеся у прифронтовых территорий, работают дистанционно, однако есть и случаи, когда дети учатся очно. В частности, привел в пример учебные заведения в Харькове, где удалось организовать образовательный процесс в метро.

Кроме того, в Харькове уже завершилось строительство первой подземной школы и сейчас там проводятся последние приготовления перед началом занятий. Учреждение имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. В этом году за парты сядут уже 600 школьников, а набор детей на следующий учебный год уже завершен.

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