90% дітей постійно в укритті: як працює єдина офлайн-школа в Харкові. Фото і відео

Единственная школа Харькова, где дети учатся офлайн находится в Слободском районе города и имеет противорадиационное укрытие, отвечающее требованиям Совета обороны области. Помещение имеет площадь 200 квадратных метров и может вместить не более трех классов или 83 человек. 90% учеников постоянно находятся в убежище на уроках и с 15 января учатся в две смены.

Об этом рассказала директор школы Светлана Станкевич в интервью "Суспільному". Она отметила, что на первом этаже учатся только ученики 11 класса, с согласия родителей. Однако в случае воздушной угрозы непосредственно городу все участники образовательного процесса спускаются в укрытие.

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"90% детей постоянно в укрытии, поэтому независимо, это масштабная тревога, она касается только Харькова, все дети находятся там. Если это тревога и мы видим, что это угроза непосредственно Харькову, тогда мы все, и 11 класс, и учителя, и техперсонал, спускаемся в укрытие", – сказала Станкевич.

Учитель математики Виктория Кальченко рассказывает, что с детьми работает в смешанном формате и самое главное, во время очного процесса – это что можно увидеть реакцию и глаза школьников.

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Дети от такой возможности в восторге и говорят, что соскучились по офлайн-обучению за два года полномасштабной войны России против Украины. Делятся, что им не хватало друзей и на уроках удается понять больше, чем во время онлайн-обучения.

"Мне не хватало друзей, здесь они есть, а на онлайн учебе я могу их увидеть только на выходных. Здесь понятнее учиться, потому что здесь ты у учителя можешь спросить, он тебе расскажет и покажет", – делится один из учеников.

Столовая была расположена в другом корпусе учебного заведения, поэтому ее переместили в один из начальных классов, чтобы дети могли пообедать во время большого перерыва.

По словам начальницы отдела школ Департамента образования городского совета Ирины Тарасенко, до следующего учебного года в Харькове должны обустроить еще три таких укрытия в учебных заведениях, по поручению мэра города.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Терехов сообщил, что возможности метрошколы исчерпаны, поэтому город должен двигаться дальше, обеспечивая офлан-образование школьникам.

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