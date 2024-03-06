Мэр Харькова: возможности метрошколы исчерпаны, следует двигаться дальше

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возможности метрошколы исчерпаны и в ней учится максимальное количество детей. По его словам, сейчас городу нужно двигаться дальше, так что будут появляться настоящие подземные школы.

Об этом Терехов сказал на международной конференции "Kharkiv: Education Under Ground", посвященной возобновлению образовательного процесса и улучшению качества услуг в прифронтовых регионах, сообщает Харьковский городской совет. Он отметил, что образование детей – это самое главное, поэтому в городе, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, уделяют значительное внимание образованию школьников. Городской глава подчеркнул, что Харьков готов делиться своим опытом с другими регионами.

"Проект метрошколы был первым шагом в возобновлении образовательного процесса в экстремальных условиях. На пяти станциях метрополитена была организована настоящая школа. Нашей целью было не только обучение, но и социализация детей. Сейчас мы строим настоящую школу под землей, в которой будут учиться по 450 учеников в две смены. Такие школы появятся во всех девяти районах города Харькова", – сказал Терехов.

Видео дня

Напомним, в метрошколе с начала ее открытия обучается 2191 школьник, что составляет 5% от общего количества находящихся в городе детей. Администрация Харькова уверяет, что ученики будут учиться под землей, пока не станет безопасно открывать обычные школы.

В подземке школьники учатся на пяти станциях – "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод", где насчитывается 106 классов. Недавно с харьковскими учениками пообщался президент Украины Владимир Зеленский, показывавший премьер-министру Нидерландов, как учатся украинские дети во время войны.

С января 2024 года в метро заработали также группы по подготовке детей к школе, которые посещают 670 дошкольников. Предварительно обучение планировали проводить только в один выходной день, однако из-за растущего спроса будущих учеников обучают в субботу и воскресенье.

Предварительно Терехов рассказывал, что первая подземная школа должна появиться уже в марте, а ее строительство идет по плану.

Подобную инициативу стали подхватывать и другие регионы. Планируется, что учиться также под землей будут дети из Сумского и Запорожского регионов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учительница Анна Сергеевна из метрошколы сделала первый класс семьей и почему дети ее обожают и хотят учиться только с ней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!