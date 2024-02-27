Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет ''провис'' больше всего: свежие результаты исследования

24% украинских школьников учатся дистанционно. Больше всего таких учеников в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях. Об этом стало известно из результатов исследования "Индекс будущего".

Согласно проведенному мониторингу, больше всего у детей "провисла" математика. Уровень знаний по этому предмету значительно ниже украинского и английского языков по всей территории Украины. По словам главного аналитика исследования Владислава Шиманского, каждый пятый школьник учится дистанционно, передает Укринформ.

"В условиях войны дистанционное обучение остается актуальным для значительной доли детей, и фактически каждый пятый ученик в Украине в этом году учится дистанционно. Здесь присутствует существенная региональная дифференциация, поскольку мы видим, что дети на Востоке и Юге гораздо больше учатся онлайн, чем дети из других регионов", – сказал Шиманский.

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В опросе учавствовали дети от 10 до 17 лет со всех регионов, кроме временно оккупированных территорий. 55% родителей удовлетворены условиями дистанционки. На Востоке же 22% взрослых считают, что условия плохие.

В то же время в Харькове только 5% школьников учится офлайн, это около 2,5 тысячи детей, сообщает "Суспільне". Директор городского департамента образования Ольга Деменко отметила, что в городе оценивают образовательные потери, однако в первую очередь выбирают безопасность жизни учеников.

"Сейчас у нас офлайн-учебой охвачено 2,5 тыс. детей. Всего в Харькове их более 50 тыс., то есть мы охватили 5% детей, которые находятся в городе. Мы понимаем, что образовательные потери есть и их не может не быть при дистанционному образованию, потому что обучение предполагает работу в коллективе, личный контакт с учителем и так далее, но между образовательными потерями и потерями здоровья или жизни детей мы выбираем здоровье, безопасность и жизнь. Поэтому, конечно, мы сейчас погружаемся под землю и будем там детей учить до тех пор, пока нам не разрешит ситуация с безопасностью", – сказала Деменко.

По ее словам, 55% школ повреждены в результате российских обстрелов, а некоторые полностью разрушены. Сейчас в городе стоит задача поддерживать работу метрошколы и обеспечить школьников гаджетами для посещения онлайн-уроков.

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