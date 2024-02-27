Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет "провис" больше всего: свежие результаты исследования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет 'провис' больше всего: свежие результаты исследования

24% украинских школьников учатся дистанционно. Больше всего таких учеников в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях. Об этом стало известно из результатов исследования "Индекс будущего".

Согласно проведенному мониторингу, больше всего у детей "провисла" математика. Уровень знаний по этому предмету значительно ниже украинского и английского языков по всей территории Украины. По словам главного аналитика исследования Владислава Шиманского, каждый пятый школьник учится дистанционно, передает Укринформ.

Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет ''провис'' больше всего: свежие результаты исследования

"В условиях войны дистанционное обучение остается актуальным для значительной доли детей, и фактически каждый пятый ученик в Украине в этом году учится дистанционно. Здесь присутствует существенная региональная дифференциация, поскольку мы видим, что дети на Востоке и Юге гораздо больше учатся онлайн, чем дети из других регионов", – сказал Шиманский.

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В опросе учавствовали дети от 10 до 17 лет со всех регионов, кроме временно оккупированных территорий. 55% родителей удовлетворены условиями дистанционки. На Востоке же 22% взрослых считают, что условия плохие.

Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет ''провис'' больше всего: свежие результаты исследования

В то же время в Харькове только 5% школьников учится офлайн, это около 2,5 тысячи детей, сообщает "Суспільне". Директор городского департамента образования Ольга Деменко отметила, что в городе оценивают образовательные потери, однако в первую очередь выбирают безопасность жизни учеников.

"Сейчас у нас офлайн-учебой охвачено 2,5 тыс. детей. Всего в Харькове их более 50 тыс., то есть мы охватили 5% детей, которые находятся в городе. Мы понимаем, что образовательные потери есть и их не может не быть при дистанционному образованию, потому что обучение предполагает работу в коллективе, личный контакт с учителем и так далее, но между образовательными потерями и потерями здоровья или жизни детей мы выбираем здоровье, безопасность и жизнь. Поэтому, конечно, мы сейчас погружаемся под землю и будем там детей учить до тех пор, пока нам не разрешит ситуация с безопасностью", – сказала Деменко.

Сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет ''провис'' больше всего: свежие результаты исследования

По ее словам, 55% школ повреждены в результате российских обстрелов, а некоторые полностью разрушены. Сейчас в городе стоит задача поддерживать работу метрошколы и обеспечить школьников гаджетами для посещения онлайн-уроков.

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