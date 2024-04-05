Дети довольны, родители спокойны: как прошла первая неделя обучения в школах Запорожья после радикального решения власти

Ученики 23 школ Запорожья уже неделю учатся в смешанном формате впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров лично посетил несколько учебных заведений и сообщил, что все школьники довольны, родители спокойны, а педагоги активно работают.

Решения о посещении учебных заведений принимают исключительно родители, ведь существуют определенные риски из-за частых обстрелов города. Несмотря на это, чиновник сообщил, что к 1 сентября 2024 года около 40 тысяч школьников будут иметь доступ к очной учебе. Об этом Федоров рассказал в официальном Telegram-канале.

"Подвели итоги первой недели обучения в 23-х школах и заведении внешкольного образования Запорожья, которые с 1 апреля перешли на смешанный формат. Вместе с городскими властями, департаментами образования города и области выехали в две школы и своими глазами убедились – дети довольны, родители спокойные, педагоги – в активной работе. Наша цель до 1 сентября 2024 года – 40 тысяч школьников областного центра будут иметь доступ к смешанной учебе", – сказал Федоров.

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Он добавил, что сейчас в городе 1,5 тысяч детей посещает 23 школы и один детский сад.

Напомним, возобновить очное обучение с 1 сентября 2024 планируется также в части школ на деоккупированной территории Херсонщины. Образовательные учреждения, которые смогут начать работать, должны быть расположены на расстоянии более 40 километров от зоны боевых действий и соблюдать все меры безопасности.

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