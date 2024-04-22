Когда летние каникулы в Харькове: власть готовит детям и родителям приятный сюрприз

В Харькове учебный год завершится в конце мая, поэтому с июня школьники пойдут на летние каникулы. Чтобы наверстать образовательные потери, родители смогут приводить своих детей в августе на дополнительные занятия. Таким образом, местные власти решили помочь ученикам подготовиться к новому учебному году, чтобы ученики могли повторить изученный материал и актуализировать знания накануне первого сентября.

Об этом сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко в интервью "Суспільному". По ее словам, занятия будут проводить в метросадике, метрошколе или подземной школе. Она отметила, что Харьков является лидером в общем среднем образовании в стране.

"В июне у нас национальный мультипредметный тест, в июле мы не будем работать, а вот в августе, по желанию родители могут привести детей в метросадик, метрошколу или подземную школу, где мы будем проводить занятия по восполнению образовательных потерь, чтобы дети могли повторить то, что изучали, актуализировать знания перед учебным годом", – сказала Деменко.

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Напомним, Министерство образования и науки Украины сообщило, что 2023/2024 учебный год продлится до 28 июня 2024 года. В июне учебные заведения могут продолжить стандартный процесс обучения, проводить дополнительные занятия и консультации. Однако по закону школы сами будут определять дату завершения обучения.

Деменко также рассказала, что на новый год увеличилось количество желающих посещать очную учебу. В частности, таких детей почти на 200 больше, чем тех, которые сейчас посещают уроки офлайн. Поэтому местные власти сейчас ищут помещение, чтобы расширить метрошколу.

"Спрос огромен: сейчас учится 2215 детей. На новый год имеем около 2400 желающих – почти на 200 детей больше, чем учится сейчас", – сказала директор департамента.

По ее словам, уже открыт набор на следующий год и в метросад. В настоящее время его посещают 780 дошкольников из трех тысяч детей, которые находятся в Харькове.

"То есть 25% из всех "шестилеток" по субботам и воскресеньям посещают метросад", – пояснила Деменко.

Чиновница отметила, что самое главное в этом процессе – это социализация и психофизиологическая подготовка к обучению в школе. Она говорит, что научить писать и читать могут и родители, ведь дети уже сейчас показывают хорошие результаты по этим дисциплинам, но им важно уметь работать в коллективе и общаться.

В харьковских школах учится 108 тысяч школьников в дистанционном и очном формате.

Напомним, в Харькове к началу нового учебного года планируют построить еще три подземные школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, для строительства рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Терехов отметил, что такие учебные заведения должны появиться в каждом районе города.

Единственная школа Харькова, где дети учатся офлайн, находится в Слободском районе города и имеет противорадиационное укрытие, отвечающее требованиям Рады обороны области. Помещение имеет площадь 200 квадратных метров и может вместить не более трех классов или 83 человек. 90% учеников постоянно находятся в убежище на уроках и с 15 января учатся в две смены.

Ранее OBOZ.UA говорил, что подземные школы появятся еще в одном регионе Украины.

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