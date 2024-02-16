Когда заканчивается 2023/2024 учебный год и сколько будут продолжаться летние каникулы. Разъяснение МОН

Министерство образования и науки Украины сообщило, что 2023/2024 учебный год продлится до 28 июня 2024 года. Однако, по закону, школы сами будут определять дату завершения обучения. Решение будет принимать педагогический совет, руководствуясь установленными Кабинетом министров нормами.

Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Там напомнили, что каникулы в течение года должны быть не менее 30 дней, даты которых определяются самостоятельно учебным заведением. Кроме того, школы самостоятельно решают необходимость и день проведения праздника последнего звонка.

"Чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления", – говорится в сообщении МОН.

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Там добавили, что в июне учебные заведения могут продолжить стандартный процесс обучения, проводить дополнительные занятия и консультации.

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