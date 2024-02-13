Когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы в школах Украины

Весенние каникулы в 2024 году для школьников Украины должны начаться 25 марта и продляться неделю до 31-го. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки, даты и продолжительность перерыва от обучения каждая община и учебное заведение принимают самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе. Некоторые школы могут сместить график, о чем должен предупредить классный руководитель или администрация.

Такие условия утверждены МОН в соответствующем документе. Там также отмечено, что продолжительность учебного года продлится с 1 сентября 2023-го по 28 июня 2024-го. Ведомство предоставило дополнительный месяц для того, чтобы все дети смогли наверстать утраченные знания из-за возможных вражеских обстрелов или блекаутов.

Дополнительную неделю каникул будут у первоклассников столицы. Ученики будут отдыхать с 19 по 25 февраля.

Напомним, в Черкасской области в Уманской общине дети не ходили в школу до 29 января. Такие меры приняли из-за угроз ракетных ударов и по соображениям экономии электроэнергии. Так же долго длились каникулы и в Чорткове, Тернопольской области. Однако учебные заведения заверили, что все школьники так же будут недельный перерыв от обучения весной.

Видео дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог посоветовала 9 фильмов, которые стоит посмотреть родителям и детям на каникулах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!