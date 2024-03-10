22 простые манеры, которые должны знать все дети до того, как им исполнится 9 лет

Должный этикет не всегда приходит к детям инстинктивно. Прививая хорошие манеры, родители будут воспитывать вдумчивого и вежливого подростка. Специалисты советуют учить мальчиков и девочек не только своим примером, но и давать им четкие объяснения, соответствующие их возрасту. К тому же малышам стоит напоминать о соблюдении определенных правил в поведении.

Плохие манеры не всегда умышленны, иногда дети не понимают, что невежливо прерывать, ковыряться в носу или громко реагировать на внешность незнакомого человека. Им также может потребоваться упоминание о правилах этикета или помощи в контроле своих импульсов. Экспертное издание Рarents собрало 22 простых манеры, которые должны знать дети до 9 лет.

Говорить "пожалуйста"

Когда взрослые что-то просят малыша, следует всегда вежливо говорить "пожалуйста". Таким образом у них смоделируется хорошее поведение. Например, это может касаться уборки игрушек или посуды.

Говорить "Спасибо"

Подобным образом, когда дети получают что-то физическое или нематериальное, например помощь или комплимент — они должны выразить благодарность, сказав "спасибо". Опять же, моделирование этих хороших манер будет очень важно. Когда малыш помогает убирать свои игрушки, взрослым с энтузиазмом стоит поблагодарить за помощь.

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Ждать своей очереди

Маленьким детям возможно трудно научиться вести разговор не перебивая. Родителям следует объяснить, почему по очереди – это важно и помогает каждому быть услышанным. Кроме того, малыши должны понимать, что иногда можно прерывать взрослых, например в чрезвычайной ситуации. В противном случае, они должны дождаться паузы в разговоре, прежде чем вставлять свое слово.

Говорить "Извините"

Иногда ребенку нужно перебить. Например, у них может возникнуть неотложная ситуация в ванной или их брат или сестра упал и получил травму. В этих случаях фраза "извините" станет наиболее вежливым способом вступления в разговор.

Вопросы разрешения

Взрослым нужно научить ребенка спрашивать разрешения, когда он сомневается, можно ли это делать. В семье также должны быть постоянные правила, касающиеся ситуаций, требующих одобрения: открытия дверей, загрузки программы или совершения покупки.

Не акцентировать на внешности

Дети, как правило, являются мастерами отжига неуместных комментариев и замечаний. Они не пытаются быть злыми, у них просто не развиты социальные навыки, помогающие избегать говорить то, что они думают. Взрослым нужно научить сдерживать неприятные моменты, в частности, привив одно фундаментальное правило: не комментируйте физические характеристики других людей.

Быть приветливыми

Мальчики и девочки должны знать, как работают обычные приветствия. Например, когда кто-то спросит, как у них дела, им нужно ответить, а затем переспросить это в ответ.

Выражать благодарность

Например, после проведения времени дома у своего друга, школьники должны поблагодарить его и родителей за то, что они приняли их.

Стучать в закрытую дверь

Взрослые должны собственным примером учить детей стучать в дверь и ждать, когда позволят зайти. Ведь если кто-то закрылся, это значит, что ему нужна конфиденциальность.

Представляться

Для детей также важен телефонный этикет. Родителям следует научить их представляться после того, как они позвонили по телефону и уже потом говорить с человеком.

Отправлять благодарственные письма

Когда мальчик или девочка получает подарок, взрослые должны научить их благодарить за это. Малышу можно предложить сделать письма своими руками, а более старшим – отправить в электронном виде.

Не использовать ненормативную лексику

Родители собственным примером могут показывать, что употреблять брань плохо. Однако, если ребенок ее ненароком сказал в чьем-то присутствии, стоит объяснить ему, что этого не стоит делать публично, ведь каждый по-своему воспринимает такие слова.

Не перекривлять имена

В этом случае взрослым следует объяснить, что перекривление имен может навредить друзьям малышей и обидеть их. Именно поэтому этого не следует делать.

Не дразнить

Подобно перекрививанию имен, насмешки также могут причинить боль. Надлежащий этикет означает не смеяться ни над кем по какой-либо причине. Несмотря на то, что дразнить могут в шутку, каждый имеет разный уровень чувствительности, поэтому это может причинить глубокую боль. Дети должны знать, что, чтобы быть хорошим другом, нужно любой ценой избегать насмешки.

Говорить "Извини меня"

Иногда все сталкиваются с людьми. Это хорошо, если это случается ненароком, однако ребенок все равно должен знать, что ему нужно извиниться.

Не распространять микробы

Микробы могут распространяться по воздуху или прикосновению. Когда дети понимают, как правильно соблюдать правила гигиены, то они уменьшают шансы заболеть и не распространяют болезни на других. Взрослые должны объяснить, что нужно обязательно мыть руки после туалета, прикрывать рот, когда они кашляют или чихают, и не ковыряться в носу.

Держать дверь

Вежливо придерживать дверь другим людям. Для этого школьникам стоит напомнить, чтобы они оглядывались, когда куда-то заходят или выходят.

Предлагать помощь

Дети должны знать, что когда видят кого-то из своих знакомых, кому нужна помощь, они должны спросить. В частности, это может быть предложение донести книги, пакеты и т.п.

Выполнять задачи, не ворча

Когда школьники имеют домашние обязанности, они должны знать, что их нужно выполнять безоговорочно и без нареканий.

Пользоваться посудой должным образом

Одним из важных правил поведения детей за столом является правильное использование посуды. Они часто учатся этому навыку наблюдая, но иногда им трудно усвоить, как правильно держать вилку или нож. Никогда не будет плохо напомнить им эти правила.

Использовать салфетку

Еще одна важная манера за столом – держать под рукой салфетку на коленях. Особенно для тех детей, которые имеют привычку вытирать рот рукавом.

Передавать блюда за столом

И последнее, чему следует научить малышей – не тянуться к блюдам за столом. Вместо этого лучше попросить их передать. Таким образом, уменьшается вероятность того, что что-то разольется.

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