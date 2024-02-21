Эксперт по воспитанию детей назвала 12 вещей, которые родители срочно должны перестать делать

Терапевт детской травмы Морган Поммеллс назвала 12 вещей, которые родители должны срочно прекратить делать, чтобы не оставить эмоциональные травмы своим сыновьям и дочерям. Она отметила, что определенные черты присущи эмоционально незрелым взрослым, которые отягощены собственной травмой, демонстрируют нестабильность и ставят свои потребности на первое место.

Эксперт по воспитанию сказала, что многие дети, когда взрослеют, игнорируют собственные чувства, таким образом лишь усугубляя травмы, которые они получили в меньшем возрасте. Своими советами специалист поделилась в Instagram. Она заверила, что ребятам не нужно идеальное воспитание, однако у них есть право на безопасные отношения с родителями.

12 вещей, которые срочно нужно перестать делать родителям, по версии терапевта

Кричать на своих детей, вернувшись с работы. Использовать позицию жертвы для вызова чувства вины. Например: "Я отдала тебе все, а ты так платишь мне". Делиться секретами своих детей, чтобы посмеяться над ними на семейном собрании. По-разному относиться к своим детям и выделять фаворита среди них. В частности, специалист обратила внимание в этом вопросе на сыновей. Пристыжать, чтобы заставить детей вести себя так, как по мнению родителей они должны. К примеру: "Ни один парень никогда не захочет быть с тобой, если ты...". Говорить: "Кажетсяб я просто самая плохая мама", когда дети рассказывают, что им больно. Отказываться извиняться, потому что родители не должны этого делать. Не защищать своих детей от второго родителя, когда они вредят или делают что-то незаконное по отношению к сыну или дочери. Верить, что дети должны быть благодарны за то, что их кормят и угощают. Эксперт отметила, что это работа родителей. Использовать другого взрослого как оружие против ребенка. Например говорить: "Ты ведешь себя так же, как твой отец". Напоминать, что вы преданы своему мужу/жене, поэтому никогда не станете на сторону сына или дочери. Называть ребенка драматическим, когда он плачет или искренне расстроен. По словам специалиста, расстройство естественно влечет за собой эмоциональное выражение.

Кроме того, эксперт по детским травмам выделила еще определенные пункты, на которые стоит обратить внимание родителям при воспитании. В частности, она советует не зависеть эмоционально от сыновей и дочерей, как это может случиться в отношениях с партнером.

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Также взрослым не стоит несправедливо относиться к своим детям, чтобы научить их тому, что "мир несправедлив". По ее словам, такие действия не готовят их ни к чему, кроме потенциальной травматизации на протяжении всей жизни.

Поммеллс не советует смотреть на малышей, как на продолжение себя, ведь они гораздо больше. Кроме этого, взрослым не стоит ожидать, что вся семья будет ходить на цыпочках, если у них плохое настроение, или что девушки будут убирать со стола, пока ребята будут "смотреть игру".

И в заключение, она отметила, что родителям нельзя сплачиваться с одним ребенком, чтобы издеваться над другим, а затем отвергать его обиды и советовать "расслабиться".

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