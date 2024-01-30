Педагог-психолог поделилась правилом №1 для воспитания успешных детей: 78% родителей в США этого не делают

Эксперт по воспитанию детей и психолог Микеле Борба рассказала, что оптимистическое мировоззрение может помочь школьникам развиваться. В то же время, негативность наоборот, вызывать потерю интереса и надежды, создавая огромное препятствие на пути к счастливой и успешной жизни. Специалист советует взрослым начать регулярно демонстрировать оптимизм.

По словам Борбы, 78% американцев не соблюдают это правило и не уверены, что их дети будут жить лучше, чем они сами. Об этом психолог рассказала в интервью CNBC. Она дала советы родителям, какими правилами пользоваться, чтобы тренировать свой оптимизм.

Детям нужен оптимизм, чтобы развиваться

Оптимизм помогает в переключении взглядов в голове детей. Они начинают воспринимать вызовы как препятствия, которые следует преодолеть, а не как оправдание, чтобы развернуться и пойти домой. По словам Борбы, пессимизма сложно избежать в современном мире, где людей ежедневно "засыпают плохими новостями". Но когда родители постоянно переживают о негативных новостях, их дети, как правило, имеют больше тревоги и стресса.

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По мнению специалиста, оптимизм помогает справляться с жизненными взлетами и падениями, не теряя надежды достичь счастья и успеха.

Адаптация собственного мировоззрения

Даже если родители не показывают свою обеспокоенность детям, тревога все равно может влиять на них. В частности, психолог уверяет, что более старшие школьники могут уже подслушивать, о чем говорят взрослые, или улавливать физические признаки стресса или волнения.

Борба советует, в первую очередь, изучить свои привычки и начать пользоваться положительными афирмациями, чтобы уменьшить стресс и повысить самооценку. Она уверяет, что оптимизму можно научиться самому и научить детей.

"В следующий раз, когда что-нибудь случится, можно сказать "Ничего страшного. Мы разберемся". Если вы продолжаете это говорить, ваш ребенок действительно подслушивает вашу стратегию управления. И самое удивительное, что они очень часто подхватывают это, и теперь у них есть способ ответить на волнение самостоятельно", – говорит Борба.

Содействовать оптимизму не значит жить в отрицании

Практиковать оптимизм не значит быть нереалистичным или слепым ко многим реальным проблемам мира. Борба подчеркивает, что отключение новостей не значит жить в отрицании. Это о возможности распознавать, когда какое-то поведение усиливает вашу тревогу, а не чрезмерно потворствовать ей.

Психолог советует откровенно говорить с детьми о страшных или грустных вещах, происходящих в мире. По ее мнению, они все равно смогут узнать об этом. Однако разговоры следует строить таким образом, чтобы признавать волнение, но не говорить это безнадежно.

По ее словам, оптимизм можно каждый день вводить в семейные ритуалы. В частности, собираться вместе, чтобы обсудить положительные вещи, которые происходят в жизни взрослых и детей. Также, специалист советует, обращать внимание на хорошие новости со всего мира и озвучивать их.

"Наша цель – не вырастить слепо оптимистичных или положительных людей. Реальность, с которой мы сталкиваемся, такова: это тяжелый, непредсказуемый мир. Помогите своим детям увидеть, что они могут что-то изменить. Когда они начинают это делать, у них развивается невероятное мышление, которое говорит: "У меня есть это", потому что они начинают отдавать себе отчет, что могут быть маленькими изменителями", – делится советом Борба.

Она добавила, что не менее важно напоминать детям о помощи окружающим. По результатам исследований, волонтерство улучшает психическое здоровье.

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