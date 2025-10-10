22 университета Украины попали в престижный рейтинг World University Rankings: какой вуз лучший
22 украинских высших учебных заведения вошли в перечень лучших университетов мира по версии World University Rankings 2026 года от ведущего агентства Times Higher Education. Это на пять университетов больше, чем в рейтинге 2025 года, когда в список попало 17 украинских вузов.
Данные опубликованы на сайте Times Higher Education. Рейтинг – один из самых влиятельных в мире источник данных об успешности высших учебных заведений. Лучшим украинским вузом признан Сумской государственный университет, который вошел в 1001–1200 позиций мирового рейтинга.
Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского вошел в 1201–1500 позиций. Другие 20 высших учебных заведений из Украины разместились на позициях 1501+.
Возглавляет рейтинг лучших вузов мира Оксфордский университет из Великобритании, который имеет высокие баллы за исследовательскую среду.
Второе место занял Массачусетский технологический институт, третье – Принстонский университет из США и Кембриджский университет из Великобритании. Гарвард, который в прошлом году был на третьей строчке, переместился на пятую, которую он делит со Стэнфордским университетом.
По количеству рейтинговых вузов первое место занимают США, а второе – Индия.
