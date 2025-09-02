Какие педагогические университеты Украины стали лучшими в 2025 году: рейтинг

Недавно был составлен Консолидированный рейтинг педагогических высших учебных заведений Украины 2025 года. Для составления Консолидированного рейтинга вузов использованы известные рейтинги университетов страны, каждый из которых использует важные критерии оценки.

Всего было выделено 10 педагогических университетов, которые лидируют. Об этом информирует Освіта.ua.

Лучшие педагогические высшие учебные заведения Украины:

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко

Украинский государственный университет им. Михаила Драгоманова

Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды

Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского

Криворожский государственный педагогический университет

Бердянский государственный педагогический университет

Центральноукраинский государственный университет им. Владимира Винниченко

Южноукраинский национальный педагогический университет им. Ушинского

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого

Напомним, самой популярной специальностью в 2025 году для поступления в магистратуру впервые стала педагогика. На сдачу экзамена зарегистрировалось 16 709 украинских студентов. На второй позиции управление и администрирование – 16 437 абитуриентов. Информационные технологии, которые еще недавно уверенно возглавляли рейтинги, на этот раз оказались лишь на третьем месте. Направление выбрало 13 152 абитуриента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названы 10 самых популярных университетов Украины, куда абитуриенты подали больше всего заявлений.

