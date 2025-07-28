Названы 10 самых популярных университетов Украины, куда поступающие подали больше всего заявлений: лидирует не Киев

Больше всего заявлений от абитуриентов поступило во Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 20 522. Средний конкурсный балл в вузе составляет 155,2.

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Такие данные зафиксированы в Единой государственной базе по вопросам образования. Второй в списке стала Львовская политехника куда поступило 18 363 заявления. Средний балл для поступления – 150,8.

На третьей строчке Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко с 17 099 заявлениями и средним баллом 156,9. Четвертый – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", куда 14 131 абитуриент подал заявление. Средний балл – 150,8.

Пятый – Государственный торгово-экономический университет. Его выбрало 13 594 поступающих со средним баллом – 143.3.

На шестой позиции Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича – 13 215 заявлений. Средний балл – 148.3.

Седьмую строчку занял Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника – 11 078 заявлений от поступающих со средним баллом 145,9.

Восьмой в списке Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. В вуз поступило 9 819 заявлений. Средний конкурсный балл – 146,3.

7 853 абитуриентов выбрало Международный гуманитарный университет в Одесском регионе и он стал девятым в списке. Средний конкурсный балл – 148,6.

Заключает десятку лидеров Киевский столичный университет им. Бориса Гринченко, куда поступило 7 825 заявлений. Средний балл – 149.8.

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