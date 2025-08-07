Самые популярные специальности для поступления в магистратуру в 2025 году: рейтинг впервые возглавила педагогика

Самой популярной специальностью в 2025 году для поступления в магистратуру впервые стала педагогика. На сдачу экзамена зарегистрировалось 16 709 украинских студентов.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. На второй позиции укправление и администрирование – 16 437 поступающих.

Информационные технологии, которые еще недавно уверенно возглавляли рейтинги, на этот раз оказались лишь на третьем месте. Направление выбрало 13 152 поступающих, право имеет 10 695 желающих учиться, а психологию – 9 435 студентов.

Разрыв между вторым и третьим местами (управление и ІТ) составляет более 19%.

За три года произошли следующие изменения приоритетов:

2023 год: среди лидеров – право , ІТ и психология

среди лидеров – , ІТ и психология 2024 год: растет спрос на менеджмент, а ІТ начинает сдавать позиции

растет спрос на менеджмент, а 2025 год: педагогика впервые возглавляет рейтинг, ІТ только третье, а управленческие специальности продолжают быть среди приоритетных направлений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!