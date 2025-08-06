Поступление в магистратуру: какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году

Наименее популярной специальностью среди женщин, поступавших в магистратуру, стали информационные технологии. Образовательное направление выбрало всего 16,6%.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В целом среди поступающих, которые сдавали экзамен в магистратуру по праву, политологии и экономике, более 50% – женщины. Больше всего желающих изъявило желание поступить на языкознание.

50,6% женщин сдавали экономику

54,3% – политологию

52,7% – управление и администрирование

57,9% – право

59,4% – учет и финансы

61,1% – история искусств

71,3% – педагогика и психология

73,6% – психология

80,7% – языкознание

Также глава ведомства предоставил информацию о поступающих по специальностям, которые сдали экзамен, не явились на тестирование и не преодолели вступительный порог.

Экономика

Сдали экзамен – 3 618 абитуриентов (66,2%)

Не явились на тестирование – 31,2%

Не преодолели вступительный порог – 140 участников (2,5%)

Политология

Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%)

Не явились на тестирование – 16,8%

Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%)

Психология

Сдали экзамен – 7 357 абитуриентов (77,9%)

Не явились на тестирование – 21,3%

Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%)

Информационные технологии

Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%)

Не явились на тестирование – 19,8%

Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%)

Педагогика

Сдали экзамен – 12 802 абитуриента (76,6%)

Не явились на тестирование – 22,9%

Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%)

Учет и финансы

Сдали экзамен – 3 406 абитуриентов 67,4%

Не явились на тестирование – 25,12%

Не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%)

Управление и администрирование

Сдали экзамен – 12 024 абитуриента (73,1%)

Не явились на тестирование – 26,1%

Не преодолели вступительный порог – 108 участников (0,65%)

Право

Сдали экзамен – 9 036 абитуриентов (84,4%)

Не явились на тестирование – 13,8%

Не преодолели вступительный порог – 160 участников (1,49%)

В то же время, на тестирование по истории искусств и языкознанию на экзамен не явился почти каждый пятый абитуриент. 4 и 10 студентов не преодолели вступительный порог. Сдали экзамен более 69% поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экзамен в магистратуру в 2025 году шокировал сеть, поступающие возмущены.

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