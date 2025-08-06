Поступление в магистратуру: какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Поступление в магистратуру: какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году

Наименее популярной специальностью среди женщин, поступавших в магистратуру, стали информационные технологии. Образовательное направление выбрало всего 16,6%.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В целом среди поступающих, которые сдавали экзамен в магистратуру по праву, политологии и экономике, более 50% – женщины. Больше всего желающих изъявило желание поступить на языкознание.

  • 50,6% женщин сдавали экономику
  • 54,3% – политологию
  • 52,7% – управление и администрирование
  • 57,9% – право
  • 59,4% – учет и финансы
  • 61,1% – история искусств
  • 71,3% – педагогика и психология
  • 73,6% – психология
  • 80,7% – языкознание

Также глава ведомства предоставил информацию о поступающих по специальностям, которые сдали экзамен, не явились на тестирование и не преодолели вступительный порог.

Экономика

  • Сдали экзамен – 3 618 абитуриентов (66,2%)
  • Не явились на тестирование – 31,2%
  • Не преодолели вступительный порог – 140 участников (2,5%)

Политология

  • Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%)
  • Не явились на тестирование – 16,8%
  • Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%)

Психология

  • Сдали экзамен – 7 357 абитуриентов (77,9%)
  • Не явились на тестирование – 21,3%
  • Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%)
Поступление в магистратуру: какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году

Информационные технологии

  • Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%)
  • Не явились на тестирование – 19,8%
  • Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%)

Педагогика

  • Сдали экзамен – 12 802 абитуриента (76,6%)
  • Не явились на тестирование – 22,9%
  • Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%)

Учет и финансы

  • Сдали экзамен – 3 406 абитуриентов 67,4%
  • Не явились на тестирование – 25,12%
  • Не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%)

Управление и администрирование

  • Сдали экзамен – 12 024 абитуриента (73,1%)
  • Не явились на тестирование – 26,1%
  • Не преодолели вступительный порог – 108 участников (0,65%)

Право

  • Сдали экзамен – 9 036 абитуриентов (84,4%)
  • Не явились на тестирование – 13,8%
  • Не преодолели вступительный порог – 160 участников (1,49%)

В то же время, на тестирование по истории искусств и языкознанию на экзамен не явился почти каждый пятый абитуриент. 4 и 10 студентов не преодолели вступительный порог. Сдали экзамен более 69% поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экзамен в магистратуру в 2025 году шокировал сеть, поступающие возмущены.

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