Поступление в магистратуру: какая специальность наименее популярна среди женщин в 2025 году
Наименее популярной специальностью среди женщин, поступавших в магистратуру, стали информационные технологии. Образовательное направление выбрало всего 16,6%.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В целом среди поступающих, которые сдавали экзамен в магистратуру по праву, политологии и экономике, более 50% – женщины. Больше всего желающих изъявило желание поступить на языкознание.
Также глава ведомства предоставил информацию о поступающих по специальностям, которые сдали экзамен, не явились на тестирование и не преодолели вступительный порог.
Экономика
- Сдали экзамен – 3 618 абитуриентов (66,2%)
- Не явились на тестирование – 31,2%
- Не преодолели вступительный порог – 140 участников (2,5%)
Политология
- Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%)
- Не явились на тестирование – 16,8%
- Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%)
Психология
- Сдали экзамен – 7 357 абитуриентов (77,9%)
- Не явились на тестирование – 21,3%
- Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%)
Информационные технологии
- Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%)
- Не явились на тестирование – 19,8%
- Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%)
Педагогика
- Сдали экзамен – 12 802 абитуриента (76,6%)
- Не явились на тестирование – 22,9%
- Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%)
Учет и финансы
- Сдали экзамен – 3 406 абитуриентов 67,4%
- Не явились на тестирование – 25,12%
- Не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%)
Управление и администрирование
- Сдали экзамен – 12 024 абитуриента (73,1%)
- Не явились на тестирование – 26,1%
- Не преодолели вступительный порог – 108 участников (0,65%)
Право
- Сдали экзамен – 9 036 абитуриентов (84,4%)
- Не явились на тестирование – 13,8%
- Не преодолели вступительный порог – 160 участников (1,49%)
В то же время, на тестирование по истории искусств и языкознанию на экзамен не явился почти каждый пятый абитуриент. 4 и 10 студентов не преодолели вступительный порог. Сдали экзамен более 69% поступающих.
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