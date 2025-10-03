''25 детей с ножницами или мячами – это не о безопасности''. Украинские учителя предложили поделить классы на группы

Украинские учителя предложили делить классы, где учится от 23 учеников, на группы. Педагоги создали электронную петицию, где выдвинули свои предложения. В частности, они отмечают, что классы переполнены, а в школах нехватка оборудования и спортивных залов. В связи с этим, на уроках английского часто 27 детей, 30 в кабинетах физики, а 25 школьников одновременно работают с ножницами или за швейными машинками.

В электронной петиции учителя отмечают, что такие условия не способствуют безопасной среде и качественному образованию детей. Кроме того, в документе также указано, что разделение классов должно соответствовать мировой практике, где группы формируются в том случае, когда учеников более 20-24. Тогда как для практических или лабораторных работ их должно быть даже меньше.

Учителя выдвинули следующие предложения:

Установить единую норму: разделение классов на группы при более 23 учениках при изучении языков (украинский и иностранные), а также на уроках физической культуры (начиная с 1 класса). Для информатики: один ученик = один компьютер. Если компьютеров 10, то группа – не более 10 учеников. Для трудового обучения и технологий: разделение на группы по 8-10 учеников (но не более двух групп), с учетом количества оборудования. В классах с более 23 учениками: обязательное разделение на группы для естественных дисциплин (физика, химия, биология) при проведении лабораторных и практических работ. При изучении профильных предметов в старшей школе (10-12 классы): формировать группы по 8-10 учеников, допуская объединение учеников из разных классов (межклассные группы). В условиях инклюзивного обучения: уменьшать наполняемость классов или устанавливать ограничения – не более одного ребенка с ООП в классе при высоком уровне поддержки. Разделение и обеспечение надлежащих условий должны финансироваться за счет образовательной субвенции. Государство обязано гарантировать средства, а не перекладывать ответственность на местные бюджеты или директоров.

По состоянию на 3 октября документ имеет чуть более 500 подписей, однако у тех, кто поддерживает такую инициативу есть еще 88 дней, чтобы собрать необходимые 25 тысяч голосов.

В этом году начали действовать новые нормативы, утвержденные приказом №808 Министерства образования и науки в июне. Согласно документу, на уроках трудового обучения и технологий разделение класса в городах должно происходить только учеников более 27, в селах – более 25 .

Также на группы делится класс на семинарских, лабораторных и практических занятий по профильным предметам, где 28 и более детей. Однако это касается только специализированных учебных заведений научного направления.

Разделение на группы не менее 8 учеников происходит во время проведения занятий по предмету "Защита Отечества" и интегрированного курса STEM и робототехники.

После старта реформы старшей школы с 2027 года будет происходить разделение на группы, если в классе более 16 учеников, при изучении профильных предметов или интегрированных курсов.

В то же время, 24 сентября МОН обнародовало проект изменений, которые предложены к общественному обсуждению до 10 октября 2025 года. В документе предлагается проводить разделение начальных классов на группы, если в них учится 23 и более школьников при преподавании языково-литературной дисциплины. В лицеях же вместо разделения на группы планируют создание межклассных групп с количеством учеников не менее 8 в каждой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница начальной школы Диана Палаш подняла болезненную тему наполненности классов. В частности, она обратила внимание, что по реформе Новой украинской школы должно быть не более 24 учеников. Несмотря на это детей гораздо больше.

