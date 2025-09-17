''У нас в классе по 38 учеников, а сельские школы закрывают из-за нехватки детей!'' Украинские учителя подняли болезненную тему

Учительница начальных классов Диана Палаш подняла болезненную тему наполненности классов. В частности, она обратила внимание, что по реформе Новой украинской школы должно быть не более 24 учеников. Несмотря на это детей гораздо больше.

В заметке в TikTok Палаш отметила, что определенное количество учеников позволяет применять индивидуальный подход к каждому и уделять внимание детям. Несмотря на это реалии слишком отличаются. В частности, у самого педагога более 30 школьников в классе, а у ее коллег – 32-36 детей.

"Организовывать внимание такого количества детей – это вызов. Индивидуальный подход? Да, мы стараемся, но физически это становится почти невозможно. Шум, постоянное взаимодействие, контроль – все это ложится на плечи одного педагога. А что мы делаем, чтобы не потерять качество обучения? Очень четкие правила. Ритуалы класса, групповые задания, чтобы дети помогали друг другу. Любая технология, которая экономит время, тесты онлайн, быстрая обратная связь. И конечно, обратная связь", – поделилась Палаш.

Коллеги педагогини поделились собственным опытом и рассказали, что иногда количество детей достигает 38 учеников на один класс. Кроме того, они сетовали на то, что в противовес такой ситуации в городах, сельские школы закрывают из-за недостатка школьников.

"Мое мнение: или 15 (потому что 24 это тоже не эффективно и много), или 28 (потому что класс делится хотя бы на языки)".

"А сельские школы закрывают из-за недостатка детей, сделаны замечательные ремонты, теплые и светлые хранилища, туалеты отдельные. Очень жаль".

"У меня в этом году 9 первоклассников. Более-менее индивидуальный подход – 12 учеников".

"У меня был 1 класс – 36 учеников. Это очень трудно".

"38+ 3 экстернат".

"3 класс – 39 учеников".

"Так может не нужно закрывать школы, чтобы потом не пытались впихнуть кучу детей в одну, потому что все остальные оооочень далеко? Да это слишком сложно для нашей власти".

"Это все на бумаге МОН, а в реалиях более 34, намеренно один класс расформировали и перевели детей в другие классы".

