'27 из 30 детей уедут': директор школы дал неутешительный прогноз по старшеклассникам в Украине

В Украине за последние несколько месяцев наблюдается аномальное количество обращений от родителей по поводу завершения обучения детьми онлайн из-за выезда за границу. Об этом говорит директор дистанционной школы Владимир Страшко.

Видео дня

В сообщении в Facebook он рассказывает, что ситуация касается не только парней, но и девушек. Более того, по его прогнозам, среди 11-классников становится все больше тех, кто не будет писать Национальный мультипредметный тест, потому что не планирует поступать в украинский вуз. Так что примерно 27 из 30 школьников уедут.

"Среди учеников 11-х классов все больше становится детей, которые не будут писать НМТ. Они не планируют поступать в украинские вузы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда."Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы. Главное – чтобы не в Украине", – пишет Страшко.

Он отмечает, что такой тренд с выездом имеет определенное продолжение, ведь дети, уехавшие еще год или два назад, перестают получать украинское образование. Они отказываются от учебы, так как решают остаться за границей навсегда.

Страшко сетует, что такими темпами учить в Украине будет некого, ведь образование в другой стране определяет не качество.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему украинские учительницы 25-30 лет выезжают за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!