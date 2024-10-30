'Европеец на тебя будет молиться'. Педагог объяснил, почему украинские учительницы 25-30 лет выезжают за границу

Украинские учительницы 25-30 лет уезжают за границу, ведь устраиваются там гувернантками в европейские семьи. Местные жители готовы нанимать таких работников, ведь они не просто будут играть с детьми, но и учить с ними уроки.

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Об этом рассказал учитель истории Андрей Стецюк в подкасте "Бульвар Шевченко". Кроме того, если такой педагог владеет несколькими языками, то европейцы будут "молиться на него".

"У меня очень много знакомых. Если ты даже обычным учителем в Европе устраиваешься, или гувернантом, и у тебя есть педагогическое образование, европеец на тебя будет молиться. Потому что ты с его ребенком не просто поиграешься, ты еще уроки сделаешь. Да еще и классно научишь, потому что все же методика учить у нас все окей в этом плане", – делится Стецюк.

Он отмечает, что женщины, не имеющие детей и мужчин, именно в период до 30 лет пытаются устроить свою жизнь и развиваться.

Это также возникает и потому, что в Украине нет системы, которая бы стимулировала молодежь оставаться и работать дома. К примеру, ваучеров на обучение или программы для получения жилья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с профессией педагога в Украине, по мнению учителя истории.

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