29% украинцев поддержали изучение русского языка в школах, но есть нюанс: результаты опроса

29% украинцев считают, что русский язык следует изучать в школах наравне с другими иностранными языками или ниже. В то же время, 9% считает, что он должен быть на уровне украинского языка или выше, чем иностранный.

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Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии. Согласно статистике, в Украине продолжает увеличиваться количество граждан, которые считают, что русский язык не стоит вообще изучать в школах – с 52% в 2023 году их доля выросла до 58%.

Наиболее распространенными ответами на причины, по которым нужно изучать русский язык в школах, украинцы указывали:

38% – русский язык является одним из иностранных языков, а иностранный язык в целом следует знать (для развития, для международного общения и т.п.);

32% – в Украине многие говорят на русском языке, имеют русскоязычное окружение, имеем ситуацию, которая сложилась исторически;

14% указали, что следует знать язык врага.

Во всех регионах по сравнению с 2019 годом стало гораздо больше тех, кто выступает против изучения русского языка. В то же время, с Запада на Восток растет количество тех, кто выступает за сохранение изучения русского в школах.

На Западе Украины 25% считают, что русский язык следует изучать (снижение с 32% в 2023 году), против – 72% (рост с 65% в 2023 году).

В Центре за – 36% (в 2023 году – 42%), против этого – 61% (в 2023 году – 53%).

На Юге ситуация с 2023 года не изменилась – 51% считают, что русский язык следует изучать (преимущественно – на уровне других иностранных языков или более низком уровне), а 44% считают, что не стоит изучать вообще. В 2019 году в этом регионе всего 1% считали, что не стоит изучать.

На Востоке количество тех, кто против изучения русского языка выросло с 23% до 36% по сравнению с 2023 годом. Доля тех, кто считает, что следует изучать, уменьшилась с 61% до 57%.

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