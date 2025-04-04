Сергей Бабак объяснил, почему напрямую запретить русский язык в школах невозможно: это дискриминация

В школах нельзя напрямую запретить русский язык, ведь это может быть воспринято Европейским Союзом как дискриминация. Так что такие решения усложнят евроинтеграционный процесс Украины.

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Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью Українським Новинам. По его словам, узаконить запрет нельзя ни в образовательном процессе, ни во время перерывов.

"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет по использованию языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе по русскому языку, как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. В противном случае такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в Европейский Союз", – сказал Бабак.

Он добавил, что процесс дерусификации в школах не связан с изменением законодательства или административным давлением, а стал реакцией украинского общества на военные преступления россиян. Кроме того, в Украине наблюдаются тенденции, когда родители отказываются от того, чтобы ребенок изучал русский язык.

"В 2023-2024 годах количество школьников, изучавших русский язык как отдельный предмет, сократилось в 5 раз – до 768, и только в 3-х заведениях общего среднего образования изучался русский язык как отдельный предмет", – отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах хотят запретить общение на русском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовых и укрытиях. Об этом говорится в законопроекте №13072, согласно которому должно состояться создание украиноязычной среды в учебных заведениях. В то же время в документе указано, что никакого принуждения или наказания за несоблюдение этих правил не предусмотрено.

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