'30-40 лет назад многие школы были восьмилетними': педагог опроверг миф об угрозах для села из-за создания лицеев

Инициатива правительства, предусматривающая прекращение финансирования малокомплектных школ, где учится 5-6 детей, а также идея создания сети академических лицеев, не будет опасна для маленьких населенных пунктов. Это, наоборот, создаст условия для улучшения знаний учеников, создания конкуренции и их социализации.

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Об этом в интервью "Галичине" сказал директор Департамента образования и науки Ивано-Франковской ОГА/ОВА Виктор Кимакович. Он считает, что следует отходить от стереотипного мышления о том, что "если не будет школы, то не будет и села".

"Это предубеждение. Стоит вспомнить, что 30-40 лет назад многие школы были восьмилетними. Только в 1990-2000 гг. произошла волна открытия 11-леток. И мы видим, что ныне во многих населенных пунктах в старших классах учится по восемь-десять учеников на параллеле", – напомнил педагог.

Он отметил, что школа – это не только образовательное учреждение, но и место социализации, где дети учатся работать в команде. Для общего развития школьников лучше находиться в большом социуме, чем там, где всего 5-6 детей.

В будущих лицеях как раз и будет такой большой социум, где дети научатся быть частью коллектива и налаживать социальные связи.

"Существует миф, что в малом классе дети получают лучшие знания. Однако исследования PISA показывают, что это не соответствует действительности. И не стоит думать, что сельские учителя хуже готовят учеников. Наоборот, они хорошо работают и готовят многих победителей предметных олимпиад. Но законы социума свидетельствуют: в больших коллективах качество знаний выше, поскольку есть конкуренция, соревновательный процесс и социализация", – отметил Кимакович.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова сказала, что когда в школе учится по 10–12 учеников, то дети не получают качественного образования. Обычно малое количество школьников наблюдается в сельских учебных заведениях, где один учитель может преподавать несколько предметов.

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