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30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
Детский и семейный психолог, эксперт проектов ЮНИСЕФ Светлана Ройз рассказала родителям и педагогам, как полезно и интересно провести с детьми осенний досуг. Она советует не забывать наслаждаться жизнью даже во время войны.
Эксперт назвала 30 простых идей, как развлечься с детьми осенью, чтобы они развивались и запомнили этот период, ведь впереди ждут дни, когда солнца будет все меньше.
- Каждый день фотографировать одно и то же дерево и наблюдать за изменением цветов.
- Сделать корону короля или королевы осени – из бумаги, желудей, веток, листьев.
- Делать фото облаков, дорисовывать к ним детали.
- Шуршать листьями.
- Делать кораблики из орехов.
- Создать волшебные палочки из веток деревьев.
- Собирать каштаны и желуди, но только в безопасных местах, и разрисовывать их.
- Варить тыквенную кашу, добавляя разные "волшебные" специи.
- Делать фигурки из тыквы.
- Испечь пирог с яблоками или сделать печенье в форме листьев.
- Сделать букет из листьев.
- Рисовать на листьях.
- Пойти на пикник или просто пить чай в парке.
- Прыгать по лужам.
- Пускать кораблики в лужах.
- Играть под дождем под зонтиком, слушать музыку дождя или гулять под музыку в наушниках.
- Гонки капель – смотреть на окно во время дождя, чья капля скатится быстрее.
- Сделать венок из осенних листьев.
- Сделать игрушки из кукурузы.
- Сделать ожерелье из рябины.
- Сделать гирлянду из осенних листьев.
- Укутаться в плед и слушать осень (дождь, ветер, шелест).
- Сделать осенний вечер – читать стихи, сказки, смотреть фильмы на осеннюю тематику
- Устроить дождь из листьев.
- Собирать грибы в безопасных местах.
- "Плавать" в листьях.
- Сделайте свое осеннее селфи.
- Сделать кормушку для птиц.
- Угостить кого-нибудь чаем или вкусностями.
- Сварить горячий шоколад и посмотреть мультфильм.
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