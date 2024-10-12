30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых

Детский и семейный психолог, эксперт проектов ЮНИСЕФ Светлана Ройз рассказала родителям и педагогам, как полезно и интересно провести с детьми осенний досуг. Она советует не забывать наслаждаться жизнью даже во время войны.

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Эксперт назвала 30 простых идей, как развлечься с детьми осенью, чтобы они развивались и запомнили этот период, ведь впереди ждут дни, когда солнца будет все меньше.

Каждый день фотографировать одно и то же дерево и наблюдать за изменением цветов.

Сделать корону короля или королевы осени – из бумаги, желудей, веток, листьев.

Делать фото облаков, дорисовывать к ним детали.

Шуршать листьями.

Делать кораблики из орехов.

Создать волшебные палочки из веток деревьев.

Собирать каштаны и желуди, но только в безопасных местах, и разрисовывать их.

Варить тыквенную кашу, добавляя разные "волшебные" специи.

Делать фигурки из тыквы.

Испечь пирог с яблоками или сделать печенье в форме листьев.

Сделать букет из листьев.

Рисовать на листьях.

Пойти на пикник или просто пить чай в парке.

Прыгать по лужам.

Пускать кораблики в лужах.

Играть под дождем под зонтиком, слушать музыку дождя или гулять под музыку в наушниках.

Гонки капель – смотреть на окно во время дождя, чья капля скатится быстрее.

Сделать венок из осенних листьев.

Сделать игрушки из кукурузы.

Сделать ожерелье из рябины.

Сделать гирлянду из осенних листьев.

Укутаться в плед и слушать осень (дождь, ветер, шелест).

Сделать осенний вечер – читать стихи, сказки, смотреть фильмы на осеннюю тематику

Устроить дождь из листьев.

Собирать грибы в безопасных местах.

"Плавать" в листьях.

Сделайте свое осеннее селфи.

Сделать кормушку для птиц.

Угостить кого-нибудь чаем или вкусностями.

Сварить горячий шоколад и посмотреть мультфильм.

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