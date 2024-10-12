30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых

Ольга Липич
Моя Школа
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30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых

Детский и семейный психолог, эксперт проектов ЮНИСЕФ Светлана Ройз рассказала родителям и педагогам, как полезно и интересно провести с детьми осенний досуг. Она советует не забывать наслаждаться жизнью даже во время войны.

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Эксперт назвала 30 простых идей, как развлечься с детьми осенью, чтобы они развивались и запомнили этот период, ведь впереди ждут дни, когда солнца будет все меньше.

  • Каждый день фотографировать одно и то же дерево и наблюдать за изменением цветов.
  • Сделать корону короля или королевы осени – из бумаги, желудей, веток, листьев.
  • Делать фото облаков, дорисовывать к ним детали.
  • Шуршать листьями.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Делать кораблики из орехов.
  • Создать волшебные палочки из веток деревьев.
  • Собирать каштаны и желуди, но только в безопасных местах, и разрисовывать их.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Варить тыквенную кашу, добавляя разные "волшебные" специи.
  • Делать фигурки из тыквы.
  • Испечь пирог с яблоками или сделать печенье в форме листьев.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Сделать букет из листьев.
  • Рисовать на листьях.
  • Пойти на пикник или просто пить чай в парке.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Прыгать по лужам.
  • Пускать кораблики в лужах.
  • Играть под дождем под зонтиком, слушать музыку дождя или гулять под музыку в наушниках.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Гонки капель – смотреть на окно во время дождя, чья капля скатится быстрее.
  • Сделать венок из осенних листьев.
  • Сделать игрушки из кукурузы.
  • Сделать ожерелье из рябины.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Сделать гирлянду из осенних листьев.
  • Укутаться в плед и слушать осень (дождь, ветер, шелест).
  • Сделать осенний вечер – читать стихи, сказки, смотреть фильмы на осеннюю тематику
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Устроить дождь из листьев.
  • Собирать грибы в безопасных местах.
  • "Плавать" в листьях.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых
  • Сделайте свое осеннее селфи.
  • Сделать кормушку для птиц.
  • Угостить кого-нибудь чаем или вкусностями.
  • Сварить горячий шоколад и посмотреть мультфильм.
30 идей, которые следует воплотить с ребенком этой осенью. Советы Светланы Ройз, актуальные и для взрослых

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