Как действовать учителям, если звучит воздушная тревога: разъяснение МОН

При сигнале воздушная тревога все участники образовательного процесса должны спуститься в укрытие и находиться там до отбоя. В то же время, есть и другие требования, которых должны соблюдать учителя в период ракетной опасности.

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Министерство образования и науки Украины на официальной странице Facebook напомнило правила пребывания в убежищах. В частности, учитель не имеет права отпускать ребенка во время тревоги, если родители хотят его забрать.

Предварительно руководство учебного заведения должно предоставить информацию всем участникам образовательного процесса о том, где находится безопасное помещение. Родители должны знать, какие вещи нужно сложить детям в тревожные рюкзаки. Также должно быть ответственное лицо, которое будет сопровождать школьников в укрытии.

Учитель должен оповещать родителей, когда они спускаются в убежище и проверить, все ли дети в него переместились. В то же время, ответственные лица должны убедиться, что в помещениях не осталось школьников. Те ученики, которые находятся на улице, также должны проследовать в убежище самостоятельно или вместе с учителем.

В случае, когда тревога звучит во время онлайн-урока, педагог должен остановить обучение и подчеркнуть школьникам, что они должны перейти в безопасное место. При наличии технических возможностей уроки можно продолжить из хранилища.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воздушные тревоги мешают обучению.

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