Детей ''плавит'': 25-летний учитель физики рассказал, как воздушные тревоги мешают обучению

Молодой учитель информатики и физики Руслан Цыганков рассказал, что воздушные тревоги оказывают негативное влияние на успехи в обучении школьников. В частности, он отмечает, что во время длительного пребывания в укрытии детям тяжело много времени сидеть на одном месте и их "плавит".

Об этом педагог рассказал в интервью luki_ua. Он делится, что во многих учебных заведениях убежища не оборудованы для того, чтобы проводить уроки и ученики просто ждут отбоя. Поэтому выпадает большое количество уроков, которые нужно потом догонять. С этим, говорит Цыганков, тоже возникают сложности. Ведь приходится меньше углубляться в интересные темы и ущемлять материал.

"Во многих школах укрытие не оборудовано для того, чтобы проводить дальше урок. То есть это просто, грубо говоря, переделанные старые какие-то помещения в подвальные, где собирается куча детей, и там просто начинается трэш. В 22-м году, когда тревоги были по 3-4 часа, ученики сидели до 6-ти вечера в укрытии. И это кошмар. Потому что если взрослых плавит, то представьте, как плавит детей. Хотя у них есть телефоны, но ребенок не может на одном месте сидеть так много часов. И это огромная проблема сейчас. Из-за нашего врага наши дети учатся в плохих условиях", – говорит учитель.

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"Много учеников в помещении, невозможно проводить обучение. И почему это бесит лично меня, потому что выпадает огромное количество уроков, количество тем, которые потом надо догонять. А если догонять, то значит что-то притеснять, меньше рассказывать, объединять и меньше углубляться в какую-нибудь интересную тему", – добавляет педагог.

Напомним, Государственная служба качества образования сообщила, что в Украине количество школьников, посещающих очные уроки, возросло до 53% с 15% в 2022/23 учебном году. 71% опрошенных детей рассказали, что в укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков и что у них во время тревог каждый занимается своими делами. В ГСКО отметили, что более половины опрошенных директоров учебных заведений рассказали, что школы не имеют условий для проведения уроков в убежищах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какова ситуация с укрытиями по всей Украине глазами учеников, родителей и учителей.

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