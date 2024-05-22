В укрытиях нет условий для уроков, каждый занимается своими делами: ГСКО сообщила, сколько школьников имеют доступ к обучению

Государственная служба качества образования сообщила, что в Украине выросла доля школьников, имеющих постоянный доступ к образовательному процессу в условиях полномасштабной войны России против Украины. В частности, количество таких учеников увеличилось на 11% по сравнению с 2022/2023 учебным годом и составляет 80%.

Об этом стало известно из представленных руководителем ГСКО Русланом Гураком данных исследования "Образование во время войны". В частности, количество школьников, посещающих очные уроки, возросло до 53% с 15% в 2022/23 учебном году. В то же время 71% опрошенных детей рассказали, что в укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков и что у них во время тревог каждый занимается своими делами.

"По сравнению с информацией прошлого года почти 80% учеников имели постоянный доступ к образовательному процессу. В прошлом году это было лишь 69%. Больше всего динамики мы замечаем в очной форме обучения. Также изменилось смешанное обучение и только 28% учеников обучались в смешанном формате. И остается 19% учеников, которые учатся в дистанционном режиме", – сказал Гурак.

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Кроме того, по его словам, в городах у школьников больше доступа к образовательному процессу, чем в селах.

Глава ГСКО отметил, что больше всего потери в учебе происходят из-за воздушных тревог, боевых действий, отсутствия доступа к быстрому интернету и необорудованных укрытий.

Более половины опрошенных директоров учебных заведений отметили, что у школы нет условий для проведения уроков в убежищах.

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