У учеников 5-9 классов ухудшились результаты успехов в обучении: по каким предметам наибольшие проблемы

У украинских школьников 5-9 классов ухудшились показатели успеваемости по сравнению с 2022/2023 учебным годом. Об этом сообщила Государственная служба качества образования во время презентации результатов исследования "Образование во время войны".

В частности, руководитель ГСКО Руслан Гурак во время трансляции в Укринформе рассказал, что худшие показатели оказались по предметам украинский язык, литература и физика. Он отметил, что учителя во время летних каникул должны обратить внимание на возможности исправления этой ситуации.

"В базовой школе нет такой оптимистической информации. На самом деле учителя базовой школы и в городе и в селе указали на то, что результаты обучения продолжают снижаться. В частности, важные факторы снижения результатов обучения произошли именно по украинскому языку, литературе и физике. Поэтому на летних каникулах учителя будут иметь домашнее задание, чтобы обдумать, как нужно изменить в организацию образовательного процесса, чтобы не продолжалась такая тенденция", – сказал Гурак.

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Напомним, у школьников Полтавской области ухудшились успехи в учебе из-за войны России против Украины. В частности, у учеников снизился уровень знаний по украинскому языку и литературе, математике, зарубежной литературе и иностранному языку. Это происходит из-за плохой усвояемости предметов или пропуска занятий. В то же время по творческим предметам, физкультуре и информатике учебные достижения остались почти неизменными.

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