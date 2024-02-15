Какова ситуация с укрытиями по всей Украине глазами учеников, родителей и учителей. Статистика

78% украинских школьников, 76% родителей, 82% учителей и 77% представительства администраций отметили, что в их учебных заведениях есть укрытие. Однако 10% учеников указали, что не владеют такой информацией.

Проведенное исследование "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения" опубликовало Министерство образования и науки. В документе также говорится, что только 61% детей из прифронтовых регионов сообщили о наличии укрытия в школах. 22% из опрошенных учеников и родителей не знают есть ли оно.

Среди взрослых, проживающих вблизи опасных территорий, также лишь 58% отметили наличие убежищ в учебных заведениях. 65% педагогов подтвердили, что в школах есть укрытия.

Участники исследования также ответили на вопрос об обеспечении необходимым техническим оборудованием и оценили свои учебные заведения.

В частности, 89% педагогов имеют скоростной интернет в школах, а у 96% он есть дома. 78% учителей отметили наличие рабочего компьютера в учебном заведении. При этом более 25% педагогических работников и 33% представительства администраций говорят о нехватке технических средств.

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Участники из всех групп практически не критиковали школы и довольно редко говорили, что заведение образования скорее или совсем не соответствует определенному критерию. В случае практически всех критериев, менее 5% давали отрицательные оценки, в отличие от учителей и администрации, которые оценивали положительно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что воспользоваться школьным укрытием смогут только участники образовательного процесса.

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