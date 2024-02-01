Пользоваться школьным укрытием смогут только участники образовательного процесса: Горбачев объяснил, что изменилось

Пользоваться укрытиями в учебных заведениях во время очного обучения могут только участники образовательного процесса. В частности, школьники и их родители или заменяющие их лица, администрация заведения, учителя и другие работники. Об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его словам, изменения в Порядке создания, содержания фонда защитных сооружений гражданской защиты, исключения таких сооружений из фонда и ведения его учета утвердило постановление Кабинета министров. Ранее, защитник прав в сфере образования выносил на обсуждение ситуацию относительно беспрепятственного доступа к укрытиям всех граждан. Однако официально это не было нигде утверждено и происходило на уровне решений администрации учебного заведения. В настоящее время правительство очертило правила нахождения в школьных убежищах во время тревоги.

Горбачов опубликовал пояснения в Facebook. Образовательный омбудсмен рассказал, что школы и другие учебные заведения не отвечают за ведение учета убежищ для гражданской защиты, которые могут быть в их собственности. За это несут ответственность владельцы и учредители.

Образовательный омбудсмен обратил внимание, что в Украине убежища, противорадиационные и другие укрытия, сооружения двойного назначения могут быть в разных местах и принадлежать разным организациям, но все равно должны быть учтены. Регистрацию ведут разные органы правительства, а также субъекты хозяйствования.

Системой учета управляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а другие организации, ведущие контроль, вносят информацию в нее. Данные, относящиеся к объектам укрытия, передаются ежедневно через электронный портал "Дія".

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Согласно 5 пункту Порядка места, где размещаются убежища для гражданской защиты, должны быть легкодоступны для людей, живущих вдали от них. Самые отдаленные места, где расположены укрытия, должны быть на расстоянии:

не более 300 метров для высоких зданий , таких как многоэтажные здания, и для предприятий, имеющих высокий уровень важности для гражданской защиты.

, таких как многоэтажные здания, и для предприятий, имеющих высокий уровень важности для гражданской защиты. не более 500 метров для средних и низких построек.

То есть независимо от того, где живет человек в городе или населенном пункте, он должен иметь возможность быстро добраться до убежища в случае опасности.

Согласно добавленному в Порядок пункту 23-1, граждане могут подать отзывы и предложения о состоянии и функционировании укрытий, используя портал "Дія". В частности, оценивать состояние убежищ. Кроме того, министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти при необходимости будут принимать меры в пределах своих полномочий по улучшению защитных помещений.

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