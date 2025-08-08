31 человек на место: названы специальности, где была самая большая борьба за бюджет в 2025 году

Специальности экономика, менджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело и публичное управление имели наибольшую борьбу для поступления в бакалавриат на бюджет в 2025 году. Так, на одно место претендовал 31 человек.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Следующими по популярности стали политология, международные отношения, журналистика и право. Здесь за одно место боролись 24 поступающих.

Прикладная лингвистика – 21 на 1 место.

Стоматология – 20,6 на 1 место.

Германские языки (в том числе перевод) – 20,4 на 1 место.

Всего 61 178 абитуриентов получили рекомендации на бюджет на дневную форму обучения, еще 4 315 — на заочную. 60% всех поступающих получили рекомендацию по своему первому приоритету. Среди бюджетников этот показатель еще выше — 85%.

86% всех поступающих получили рекомендацию в пределах трех первых приоритетов, а среди бюджетников — 94%.

В 2025 году вступительная кампания в Украине впервые состоялась по единому алгоритму адресного размещения. Она сразу охватила как бюджетные, так и контрактные места. Новый подход применялся одновременно к государственным и частным вузам. МОН отметило, что система сработала эффективно, а большинство абитуриентов получили рекомендации именно туда, куда стремились поступить.

