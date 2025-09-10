31% украинских школьников испытывает страх и тревогу во время учебы: что показали результаты международного исследования

31% украинских школьников отметили, что испытывают страх и тревогу во время учебы. Кроме того, 58% учеников указали на то, что больше всего ценят в учителях во время полномасштабной войны умение поддержать, еще 56% отметили, что им важно, чтобы педагоги понимали их жизненные обстоятельства.

Такие данные международного исследования сообщили во время Саммита первых леди и джентльменов. Опрос проводился среди учителей, учеников и их родителей в 14 странах. В то же время 32% всех школьников, участвовавших в мониторинге, указали, что больше всего ожидают от учителя справедливого отношения, еще 31% отметили, что им важна поддержка и уважение.

Также 79% украинских учеников указали, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и общественно полезных проектах. В то же время 40% подростков считают, что школа помогает развить креативное мышление, 38% – внимательность и ответственность, 32% – способность работать в команде и эмоциональную стабильность, 31% – мотивацию и самосознание.

Что касается учителей, то самыми большими проблемами в своей работе 46% педагогов назвали заработную плату, 41% – большую нагрузку и истощение, 39% – отсутствие уважения со стороны учеников и родителей .

45% родителей отметили, что считают подготовку молодежи к самостоятельной и успешной взрослой жизни ключевой функцией образования. Еще 34% указали, что важно приобретение знаний и навыков для трудоустройства.

Также, согласно результатам опроса, стало известно, что 22 % школьников и 24 % учителей часто используют искусственный интеллект в обучении и работе.

Опрос провели с участием украинских и международных партнеров и экспертов в 14 странах: Австрии, Великобритании, Дании, Эстонии, Литве, Мексике, ОАЭ, ЮАР, США, Турции, Украине, Финляндии, Чехии, Японии и Эстонии. Исследование охватило три целевые аудитории: учителей, учеников и родителей. В нем приняли участие около 200 школьников 15-17 лет, 100 учителей и 100 родителей в каждой стране.

