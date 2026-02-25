33 человека на место: назван украинский вуз с наибольшей конкуренцией на бюджет в 2025 году
Национальная академия статистики, учета и аудита имела наибольшую конкуренцию при поступлении на бюджет в 2025 году. Так, на одно место госзаказа претендовало 33 абитуриента. Вторым в списке стал Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, где конкурс на одно место составил 30 соискателей образования.
Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета занял третью позицию, где на одно бюджетное место претендовало 28 человек. Соответствующий рейтинг был составлен сайтом "Вступ.Освіта.ua".
Далее высшие учебные заведения разместились в таком порядке:
В рейтинге учтены все лица, зачисленные на обучение за средства государственного и местного бюджетов на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования (11 классов) по дневной и заочной формам обучения. В то же время, не включены военные высшие учебные заведения и военные учебные подразделения вузов.
Конкурс на одно бюджетное место рассчитан как соотношение общего количества поданных заявлений на бюджет к общему количеству лиц, зачисленных на обучение за средства государственного или местного бюджета.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лишь каждый восьмой вуз Украины в 2025 году набрал более 1000 поступающих.
