33 человека на место: назван украинский вуз с наибольшей конкуренцией на бюджет в 2025 году

Национальная академия статистики, учета и аудита имела наибольшую конкуренцию при поступлении на бюджет в 2025 году. Так, на одно место госзаказа претендовало 33 абитуриента. Вторым в списке стал Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, где конкурс на одно место составил 30 соискателей образования.

Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета занял третью позицию, где на одно бюджетное место претендовало 28 человек. Соответствующий рейтинг был составлен сайтом "Вступ.Освіта.ua".

Далее высшие учебные заведения разместились в таком порядке:

Университет экономики и права "КРОК" – 26 поступающих на место;

Государственный торгово-экономический университет – 25;

Одесский национальный экономический университет – 21;

Открытый международный университет развития человека "Украина" – 20;

Межрегиональная Академия управления персоналом – 20;

Киевский университет интеллектуальной собственности и права – 16.

В рейтинге учтены все лица, зачисленные на обучение за средства государственного и местного бюджетов на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования (11 классов) по дневной и заочной формам обучения. В то же время, не включены военные высшие учебные заведения и военные учебные подразделения вузов.

Конкурс на одно бюджетное место рассчитан как соотношение общего количества поданных заявлений на бюджет к общему количеству лиц, зачисленных на обучение за средства государственного или местного бюджета.

