Только каждый восьмой вуз Украины в 2025 году набрал более 1000 абитуриентов: чем это грозит

331 украинское заведение высшего образования по результатам вступительной кампании 2025 года имеет менее 1000 студентов-первокурсников на бакалавриате. В то же время, только 48 из всех вузов набрали более тысячи абитуриентов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Освіта.ua. Еще 232 университета имеют менее 200 студентов, 191 – менее 100. Окончательные данные будут известны после 20 октября.

По словам заместителя министра образования, основная часть государственных учебных заведений преодолела порог в тысячу студентов, тогда как подавляющее большинство вузов с невысоким количеством первокурсников – частные заведения.

Трофименко отметил, что будет вынуждена начаться большая дискуссия о количестве университетов в Украине и уровне качества образования.

Для таких вузов существуют процедуры проверок, лицензирования и другие предохранители, отметил чиновник.

"Бесспорно, для частных вузов это будет происходить естественным образом, ведь когда не будет студентов, они обанкротятся", – сказал Трофименко.

