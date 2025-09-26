Причины ищите в школе: Лисовой объяснил провальное поступление на инженерные специальности в 2025 году

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сказал, что причины низкого поступления в университеты на инженерные и естественные специальности закладываются в школе. Именно поэтому задача учителей влюбить детей в эту отрасль начиная с 5 класса.

Об этом Лисовой рассказал на презентации концептуальных основ образовательных отраслей, информирует Освіта.ua. Чиновник подчеркнул, что именно в школах должен быть изменен подход к преподаванию, ведь сколько бы ни увеличивался государственный заказ, он не будет заполнен, если дети не будут иметь вдохновения к изучению этих дисциплин.

"С 5 класса начиная мы должны последовательно работать над формированием этой любви и пониманием этих отраслей. Сколько бы мы ни расширяли "двери входа" на производственные и инженерные специальности, госзаказ, который мы увеличиваем, не будет заполнен, если в школе мы не изменим подход к преподаванию", – сказал министр образования.

Напомним, в 2025 году наибольшим спросом у поступающих пользуются психология, менеджмент и право, несмотря на то, что рынок Украины остро нуждается в инженерах и технических специалистах. Так, на Национальный мультипредметный тест по химии в этом году зарегистрировались только 2800 участников из более 317 тысяч поступающих, что составило менее 1% абитуриентов.

В то же время во время вступительной кампании бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий подчеркивал, что стране нужны специалисты, связанные с инфраструктурой. В частности, архитектурой, строительством, различными инженерными специальностями, энергетикой, автотранспортом, авиацией, беспилотной инженерией. На этих направлениях было увеличено количество бюджетных мест и есть возможности получить гранты.

Также большие потребности рынка труда на фундаментальных специальностях: физика, химия, биология, геодезия, экология, землеустройство и тому подобное. Однако, по словам чиновника, количество поступающих относительно мало.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН нашли решение, как мотивировать абитуриентов выбирать физику и химию на НМТ.

Также OBOZ.UA писал, почему самые популярные специальности в техническом вузе – право, маркетинг и психология.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!