В МОН назвали четыре ''чрезвычайно важные'' специальности: в ком больше всего нуждается Украина в 2025 году

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий назвал четыре специальности, которые чрезвычайно важны для государства. Среди них – медики, учителя, терапевты-реабилитологи и психологи.

Видео дня

Об этом чиновник рассказал в интервью Украинскому радио. По его словам, первые три специальности тяжелые для обучения, ведь имеют высокие пороговые баллы. Однако образовательное ведомство пытается стимулировать поступающих.

"Нам нужно все, что связано с человеческим капиталом. Медики, учителя, терапевты-реабилитологи – это три специальности, которые чрезвычайно важны. Могу добавить еще четвертую – психология. Первые три – это тяжелые для обучения специальности, там высокие пороговые баллы, но мы стараемся людей стимулировать", – сказал чиновник.

Кроме этого, важна также инфраструктура и связанные с ней специальности. В частности, архитектура, строительство, различные инженерные специальности, энергетика, автотранспорт, авиация, беспилотные инженерии. Винницкий подчеркнул, что на этих направлениях увеличено количество бюджетных мест и есть возможности получить гранты.

Также большие потребности рынка труда на фундаментальных специальностях – физика, химия, биология, геодезия, экология, землеустройство и тому подобное. Однако, по словам чиновника, количество поступающих относительно мало.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН назвало три специальности, где в 2025 году подорожает обучение на контракте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!