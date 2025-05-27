МОН назвало три специальности, где в 2025 году подорожает обучение на контракте

В 2025 году на специальности "право", "экономика" и "менеджмент" вырастет стоимость за обучение на контракте. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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По словам чиновника, в прошлом году на право поступило 5703 человека и рынок переполнен этими специалистами. Именно поэтому образовательное ведомство вводит повышение цен, ведь эти специальности не соответствуют потребностям государства. Об этом Винницкий рассказал в интервью украинскому медиа.

"Государство не побуждает к этому. Наоборот: в этом году на специальности "право", "экономика", "менеджмент" будет повышена цена на контракт. Если хотите идти учиться на эти специальности – пожалуйста, но они дорогие. Мы всем коммуницируем, что рынок труда в этих специальностях переполнен", – сказал Винницкий.

"В этом году поступление на "право" будет намного дороже. На эту специальность и на 15 других, которых популярность не соответствует потребностям рынка труда (например менеджмент, экономика, туризм, журналистика) введена индикативная себестоимость, которая приравнивает стоимость контракта и стоимость того, что государство оплачивает для бюджетника", – добавил он.

Заместитель министра образования также отметил, что впоследствии стоимость обучения на контракте приравняется к стоимости бюджетных мест. В этом году это сделано только для специальностей, которые больше всего востребованы и меньше всего нужны для рынка труда.

Для других действует рыночная стоимость. В частности, Винницкий привел в пример агрономию, когда стоимость обучения на бюджете для государства стоит около 60 тысяч гривен, а контракт – 30-35 тысяч. Однако повышать эту стоимость нежелательно, ведь туда чаще всего поступают ученики из сел, которые не имеют таких доходов.

"На самом деле, с этой огромной разницей в ценах есть надежда, что возможно кто-то, который рассматривал поступление на экономиста, пойдет на агрономию. Это будет и гораздо дешевле, и гораздо более востребовано на рынке труда. И больше шансов, что человек будет работать по специальности", – сказал чиновник.

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