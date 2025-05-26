''Надо ходить на пары, в библиотеку, лабораторию''. Ректор КНУ имени Шевченко ответил абитуриентам, которые жалуются на ''тяжелое обучение''

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Бугров уверяет, что образование не может быть легким. Именно поэтому обучение должно предусматривать посещение лекций, походы в библиотеку, лаборатории и практические занятия.

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Об этом он рассказал в подкасте"Легист". По его словам, поступающие в 17 лет – это уже не дети, а взрослые люди. А основное кредо взрослой жизни – это ответственность.

"Приходят к нам поступающие или родители: "Ой, у вас так долго учиться, четыре года на бакалавриате". Причем надо ходить на пары, надо ходить в библиотеку, в лаборатории, на практику ездить. Представьте себе. И: "Мы пойдем, где легче". А я всегда отвечаю, что, образование не может быть легким", – сказал Бугров.

"Мои студенты знают, что я достаточно категорический противник относительно высшего образования от слова интересно. Потому что человек, в 17 лет, когда приходит на учебу, сейчас много слышит, что это молодые люди, они как дети. Я говорю, что это взрослые люди, а основное кредо взрослой жизни – это ответственность", – добавляет он.

Ректор отмечает, что образование должно формировать фундаментальный навык и быть тяжелым. Если же поступающие не определились четко с профессией, они могут брать отдельные области для изучения, как физика, химия, биология, математика, как основу, из которой можно построить свое будущее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный консультант дала совет поступающим Украины и подчеркнула, что некоторые профессии перестанут существовать через 4-5 лет.

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